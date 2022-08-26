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ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน
หม้อชั้นในเคลือบสีทองหนา 5 ชั้นของ Philips ที่เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วน นำความร้อนและรักษาความร้อนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทำให้ได้ข้าวที่อ่อนนุ่มรสชาติดีเยี่ยมนานสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง
หม้อเคลือบสีทองพร้อมที่จับขนาดใหญ่
การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ
รักษาความอุ่น 48 ชม.
ความจุขนาดใหญ่ 2 ลิตร
Black Outer Coating: ช่วยรักษาความร้อน และช่วยเก็บรักษาข้าวให้อุ่นและสดใหม่ได้ยาวนาน 2. Protective Resin: ช่วยป้องกันอัลลอยทำให้หม้อมีความแข็งแรงและคงทนยิ่งขึ้น 3. Extra Thick Alloy: ทำความร้อนอย่างทั่วถึงและรับประกันว่าเมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะได้รับการต้มและสุกทั่วทั้งหมด เพื่อเนื้อสัมผัสที่คุณต้องการ 4. Champagne Gold Base:กระจายความร้อนทั่วทั้งหม้อระหว่างการหุง จึงได้ข้าวที่นุ่มและอร่อย 5. Super Rigid Crystal Coating: เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายและความทนทานเป็นพิเศษ
ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง
ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสิร์ฟให้กับคนมากสูงสุดถึง 14 คน
5.0
จาก 5
3
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Bananakikkak
26/08/2022
ประเทศไทย
รีวิวการสั่งซื้อหม้อหุงข้าวphilips
สินค้าดูดีมีคุณภาพ การแพ็คสินค้าแพ็คได้ดีมากๆ ตัวเครื่องภายในดูแข็งแรงทนทานดี แต่การจัดส่งค่อนข้างล่าช้าอาจสั่งช่วงโปรโมชั่น บริการการตอบคำถามดีมาก
ข้อดี
สินค้าแข็งแรงดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม
ข้อเสีย
การจัดส่งสินค้าค่อนข้างล่าช้า
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์
วันที่ใช้ 2022-07-26
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์
วันที่ใช้ 2022-07-26
ทราย
23/06/2022
ประเทศไทย
สินค้าดีมีคุณภาพ
สินค้าใช้ดีค่ะ หุงข้าวสวยขึ้นหม้อ อุ่นได้นาน ข้าวไม่ค่อยบูด ที่บ้านชอบมาก ตอนแรกซื้อมา 1 ใบแล้ว ติดใจใช้ดีเลยซื้อซ้ำ มีประกันให้อีก 2 ปี คุ้มมากบอกเลย ยิ่งซื้อช่วงโปรลดแล้วลดอีก
ข้อดี
หุงข้าวสวย ขึ้นหม้อ
ข้อเสีย
ยังไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์
วันที่ใช้ 2021-12-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์
วันที่ใช้ 2021-12-23
Tummy
20/04/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ใช้งานดีครับ คุ้มค่า
หุงข้าวสุกพอดี ไม่มีปัญหาใดๆ ใช้งานง่ายมาก มีวิธีแนะนำที่เข้าใจง่าย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์
วันที่ใช้ 2019-03-19
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์
วันที่ใช้ 2019-03-19