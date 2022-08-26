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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3118/35
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3118/35
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3118/35
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Jar Rice Cooker HD3118/35
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Jar Rice Cooker

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

HD3118/35

5

| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน

หม้อชั้นในเคลือบสีทองหนา 5 ชั้นของ Philips ที่เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วน นำความร้อนและรักษาความร้อนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทำให้ได้ข้าวที่อ่อนนุ่มรสชาติดีเยี่ยมนานสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง

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หม้อคงทนหนา 5 ชั้น

ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน

  • หม้อเคลือบสีทองพร้อมที่จับขนาดใหญ่

  • การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ

  • รักษาความอุ่น 48 ชม.

  • ความจุขนาดใหญ่ 2 ลิตร

การเคลือบป้องกันการขีดข่วนขั้นสูงเพื่อหม้อที่ใช้งานได้ยาวนาน

การเคลือบป้องกันการขีดข่วนขั้นสูงเพื่อหม้อที่ใช้งานได้ยาวนาน

Black Outer Coating: ช่วยรักษาความร้อน และช่วยเก็บรักษาข้าวให้อุ่นและสดใหม่ได้ยาวนาน 2. Protective Resin: ช่วยป้องกันอัลลอยทำให้หม้อมีความแข็งแรงและคงทนยิ่งขึ้น 3. Extra Thick Alloy: ทำความร้อนอย่างทั่วถึงและรับประกันว่าเมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะได้รับการต้มและสุกทั่วทั้งหมด เพื่อเนื้อสัมผัสที่คุณต้องการ 4. Champagne Gold Base:กระจายความร้อนทั่วทั้งหม้อระหว่างการหุง จึงได้ข้าวที่นุ่มและอร่อย 5. Super Rigid Crystal Coating: เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายและความทนทานเป็นพิเศษ

การรักษาความอุ่นแบบอัตโนมัติทำงานได้สูงสุด 48 ชั่วโมง

การรักษาความอุ่นแบบอัตโนมัติทำงานได้สูงสุด 48 ชั่วโมง

ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง

ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร สำหรับเสิร์ฟได้สูงสุดถึง 14 คน

ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร สำหรับเสิร์ฟได้สูงสุดถึง 14 คน

ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสิร์ฟให้กับคนมากสูงสุดถึง 14 คน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

3

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

26/08/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีวิวการสั่งซื้อหม้อหุงข้าวphilips

สินค้าดูดีมีคุณภาพ การแพ็คสินค้าแพ็คได้ดีมากๆ ตัวเครื่องภายในดูแข็งแรงทนทานดี แต่การจัดส่งค่อนข้างล่าช้าอาจสั่งช่วงโปรโมชั่น บริการการตอบคำถามดีมาก

ข้อดี

สินค้าแข็งแรงดี มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

ข้อเสีย

การจัดส่งสินค้าค่อนข้างล่าช้า

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

วันที่ใช้ 2022-07-26

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

วันที่ใช้ 2022-07-26

23/06/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สินค้าดีมีคุณภาพ

สินค้าใช้ดีค่ะ หุงข้าวสวยขึ้นหม้อ อุ่นได้นาน ข้าวไม่ค่อยบูด ที่บ้านชอบมาก ตอนแรกซื้อมา 1 ใบแล้ว ติดใจใช้ดีเลยซื้อซ้ำ มีประกันให้อีก 2 ปี คุ้มมากบอกเลย ยิ่งซื้อช่วงโปรลดแล้วลดอีก

ข้อดี

หุงข้าวสวย ขึ้นหม้อ

ข้อเสีย

ยังไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

วันที่ใช้ 2021-12-23

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

วันที่ใช้ 2021-12-23

20/04/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ใช้งานดีครับ คุ้มค่า

หุงข้าวสุกพอดี ไม่มีปัญหาใดๆ ใช้งานง่ายมาก มีวิธีแนะนำที่เข้าใจง่าย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

วันที่ใช้ 2019-03-19

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD3118/35 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

วันที่ใช้ 2019-03-19

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