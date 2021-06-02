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HD3130/35
ข้าว หอม นุ่ม อร่อย อย่างที่คุณคุ้นเคย
หม้อหุงข้าวอเนกประสงค์ Philips เป็นหม้อหุงข้าวที่เหมาะสำหรับการทำอาหารต่างๆ ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ ตัวเครื่องมี 7 ฟังก์ชันที่แตกต่างกันและใช้งานง่าย และหม้อชั้นในสีทองหนา 5 ชั้นที่กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้ข้าวมีรสชาติดีเยี่ยม
5 ลิตร (ขนาดหม้อชั้นใน)
1.8 ลิตร (ปริมาณข้าวสูงสุด)
10 ถ้วย
กลไกความร้อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมอุณหภูมิของหม้อหุงข้าว Philips ทำให้การปรุงอาหารดีที่สุดสำหรับหลากหลายโปรแกรมที่แตกต่างกัน
ใช้ฟังก์ชันอุ่นเพื่ออุ่นข้าวให้ร้อนนานขึ้น เมื่อกระบวนการหุงข้าวเสร็จสมบูรณ์ หม้อหุงข้าวจะสวิตช์ไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันเปี่ยมประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อให้ผลลัพธ์การปรุงอาหารที่สมบูรณ์แบบ
3.5
จาก 5
52
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Jacky T
02/06/2021
Singapore
Good quality rice cooker
The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
AgnesL
18/12/2020
Singapore
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Simple to use
I like this Rice Cooker. It is simple to use and have other features like brown rice, steaming, soup, porridge, etc. This is good for a small family. Maximum cooking is 5 cups of rice.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Singdog
22/04/2020
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Versatile rice cooker
Many features : cook rice, steam, boil and best of all can cook caserol or clay pot rice perfectly with crispy bottom yet non stick.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker