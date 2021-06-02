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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3130/35
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3130/35
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3130/35
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3130/35
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3130/35
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3130/35

ยกเลิกการผลิต

Viva Collectionหม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

HD3130/35

3.5

| (52) ตรวจดู

ข้าว หอม นุ่ม อร่อย อย่างที่คุณคุ้นเคย

หม้อหุงข้าวอเนกประสงค์ Philips เป็นหม้อหุงข้าวที่เหมาะสำหรับการทำอาหารต่างๆ ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ ตัวเครื่องมี 7 ฟังก์ชันที่แตกต่างกันและใช้งานง่าย และหม้อชั้นในสีทองหนา 5 ชั้นที่กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้ข้าวมีรสชาติดีเยี่ยม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โปรแกรมอัจฉริยะให้ข้าวที่หุงมีรสชาติที่ยอดเยี่ยม

ข้าว หอม นุ่ม อร่อย อย่างที่คุณคุ้นเคย

  • 5 ลิตร (ขนาดหม้อชั้นใน)

  • 1.8 ลิตร (ปริมาณข้าวสูงสุด)

  • 10 ถ้วย

ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Fuzzy Logic เพื่อให้ได้อาหารที่สดใหม่และมีคุณค่าสารอาหาร

กลไกความร้อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการควบคุมอุณหภูมิของหม้อหุงข้าว Philips ทำให้การปรุงอาหารดีที่สุดสำหรับหลากหลายโปรแกรมที่แตกต่างกัน

ตั้งอุ่นอัตโนมัติเพื่ออุ่นข้าวให้ร้อนได้นานถึง 12 ชั่วโมง

ตั้งอุ่นอัตโนมัติเพื่ออุ่นข้าวให้ร้อนได้นานถึง 12 ชั่วโมง

ใช้ฟังก์ชันอุ่นเพื่ออุ่นข้าวให้ร้อนนานขึ้น เมื่อกระบวนการหุงข้าวเสร็จสมบูรณ์ หม้อหุงข้าวจะสวิตช์ไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันเปี่ยมประสิทธิภาพต่างๆ

โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันเปี่ยมประสิทธิภาพต่างๆ

โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชันเปี่ยมประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อให้ผลลัพธ์การปรุงอาหารที่สมบูรณ์แบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.5

จาก 5

52

ตรวจดู

02/06/2021

Singapore

Singapore

Good quality rice cooker

The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

18/12/2020

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Simple to use

I like this Rice Cooker. It is simple to use and have other features like brown rice, steaming, soup, porridge, etc. This is good for a small family. Maximum cooking is 5 cups of rice.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

22/04/2020

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Versatile rice cooker

Many features : cook rice, steam, boil and best of all can cook caserol or clay pot rice perfectly with crispy bottom yet non stick.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

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