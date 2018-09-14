รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HD4515/35
หม้อหุงข้าวแบบดิจิตอลอัจฉริยะมัลติเกรน
ข้าวทุกเม็ดจะสุกพอเหมาะ ทำให้ได้ข้าวที่หุงขึ้นหม้อ รสเลิศและกลิ่นหอมกรุ่น ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย FragrantTaste จาก Philips ที่มาพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิความร้อนที่พอเหมาะโดยอัตโนมัติในทุกขั้นตอนของการหุง
1.8 ลิตร
860 วัตต์
ตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงช่วยให้มั่นใจว่าข้าวและอาหารจะเสร็จทันเวลา
ข้าวจะได้รับการหุงที่อุณหภูมิสูงและควบคุมด้วยชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะช่วยเร่งเวลาในการทำอาหาร คุณจึงหุงข้าวแสนอร่อยได้ง่ายๆ ในเวลาเพียง 25 นาที ซึ่งประหยัดเวลาไปได้ถึง 1 ใน 3
การเคลือบป้องกันการติดและการขีดข่วน 5 ชั้นช่วยให้หม้อด้านในใช้งานได้ยาวนานและทำความสะอาดง่าย
3.4
จาก 5
49
ตรวจดู
ammy
14/09/2018
ประเทศไทย
ใช้ดีข้าวนุ่มหุงเร็ว
ขนาดใหญ่เหมาะกับครอบครัว หุงได้หลากหลายชนิด และมีฟังก์ชั่นหุงเร็ว ข้าวหอมและนุ่มมาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/35 หม้อหุงข้าว
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/35 หม้อหุงข้าว
Notsosmart
15/04/2025
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Philip Digital Rice Cooker
Digital rice cooker is easy to use and the water level for white, brown & glutinous rice are different. Easy to clean too.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker X1 HD4515/67 Digital Rice Cooker
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker X1 HD4515/67 Digital Rice Cooker
spacejelly
26/07/2024
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
A beautiful rice cooker
This is a beautiful rice cooker with many features and functions. It looks classy sitting on my kitchen countertop. So pretty my friends and family members want to buy it too! I literally sold the cooker to them!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker 3000 series HD4518/62 Philips Digital Rice Cooker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker 3000 series HD4518/62 Philips Digital Rice Cooker