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ยกเลิกการผลิต
HD4515/36
เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของข้าวมัลติเกรน
หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยเพิ่มความสามารถในการนำความร้อนและการกักเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงส่งความร้อนได้อย่างมากและสม่ำเสมอในระหว่างการหุงเพื่อให้มั่นใจว่าข้าวและมัลติเกรนทุกเมล็ดสุกดี
หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม.
จอแสดงผลดิจิตอล
1.8 ลิตร
หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม. ที่มีคุณสมบัติการเหนี่ยวนำความร้อนที่เหนือชั้นเพื่อให้หุงข้าวและมัลติเกรนได้เลิศรสยิ่งขึ้น
หม้อชั้นในหนาพิเศษทำให้มั่นใจได้ว่าความร้อนคงที่ทั่วทั้งหมดจะช่วยให้หุงข้าวและมัลติเกรนได้อย่างอร่อย
หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน
3.5
จาก 5
47
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Suriyon
11/05/2021
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ดูแข็งแรงดีมากทนทาน
คุณภาพดี หม้อในหนาดีมากๆ ชอบๆ ผลิตภัณฑ์สวยงาม แนะนำให้คืนอื่นใช้ต่อ
ข้อดี
หม้อในเคลือบดี หนาดี ดูทนทาน
ข้อเสีย
ไม่มีหูหิ้ว
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
วันที่ใช้ 2021-04-11
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
วันที่ใช้ 2021-04-11
Praewa
04/05/2021
ประเทศไทย
หม้อหุงข้าวคุณภาพดีมาก
คุณภาพสินค้าดีมากๆเลยค่ะ แข็งแรงทนทาน มีคุณภาพ รูปทรงสวยงาม น่าใช้ค่ะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
วันที่ใช้ 2021-04-03
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
วันที่ใช้ 2021-04-03
Notsosmart
15/04/2025
Singapore
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Philip Digital Rice Cooker
Digital rice cooker is easy to use and the water level for white, brown & glutinous rice are different. Easy to clean too.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker X1 HD4515/67 Digital Rice Cooker
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker X1 HD4515/67 Digital Rice Cooker