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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4515/36

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionหม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

HD4515/36

3.5

| (47) ตรวจดู

เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของข้าวมัลติเกรน

หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยเพิ่มความสามารถในการนำความร้อนและการกักเก็บความร้อนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงส่งความร้อนได้อย่างมากและสม่ำเสมอในระหว่างการหุงเพื่อให้มั่นใจว่าข้าวและมัลติเกรนทุกเมล็ดสุกดี

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

หุงข้าวและธัญพืชได้ง่ายขึ้นในหม้อเคลือบหนา

เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของข้าวมัลติเกรน

  • หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม.

  • จอแสดงผลดิจิตอล

  • 1.8 ลิตร

ความหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยเพิ่มการเหนี่ยวนำความร้อนได้อย่างมาก

ความหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยเพิ่มการเหนี่ยวนำความร้อนได้อย่างมาก

หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม. ที่มีคุณสมบัติการเหนี่ยวนำความร้อนที่เหนือชั้นเพื่อให้หุงข้าวและมัลติเกรนได้เลิศรสยิ่งขึ้น

ความร้อนสูงคงที่เพื่อให้หุงข้าวและมัลติเกรนได้เลิศรสยิ่งขึ้น

หม้อชั้นในหนาพิเศษทำให้มั่นใจได้ว่าความร้อนคงที่ทั่วทั้งหมดจะช่วยให้หุงข้าวและมัลติเกรนได้อย่างอร่อย

หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.5

จาก 5

47

ตรวจดู

11/05/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ดูแข็งแรงดีมากทนทาน

คุณภาพดี หม้อในหนาดีมากๆ ชอบๆ ผลิตภัณฑ์สวยงาม แนะนำให้คืนอื่นใช้ต่อ

ข้อดี

หม้อในเคลือบดี หนาดี ดูทนทาน

ข้อเสีย

ไม่มีหูหิ้ว

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

วันที่ใช้ 2021-04-11

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

วันที่ใช้ 2021-04-11

04/05/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

หม้อหุงข้าวคุณภาพดีมาก

คุณภาพสินค้าดีมากๆเลยค่ะ แข็งแรงทนทาน มีคุณภาพ รูปทรงสวยงาม น่าใช้ค่ะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

วันที่ใช้ 2021-04-03

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4515/36 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

วันที่ใช้ 2021-04-03

15/04/2025

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Philip Digital Rice Cooker

Digital rice cooker is easy to use and the water level for white, brown & glutinous rice are different. Easy to clean too.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker X1 HD4515/67 Digital Rice Cooker

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Rice cooker X1 HD4515/67 Digital Rice Cooker

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