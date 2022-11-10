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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Front Product Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Front Product Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection IH Rice Cooker HD4528/35

ยกเลิกการผลิต

Avance Collectionหม้อหุงข้าว IH

HD4528/35

4.1

| (28) ตรวจดู

ข้าวมัลติเกรนแสนอร่อยที่หุงอย่างดีทุกเมล็ด

เทคโนโลยี iSpiral IH ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่ก้าวล้ำไปจาก IH แบบดั้งเดิมด้วยโครงสร้าง IH และไมโครโปรเซสเซอร์ระดับชั้นนำของเราที่สร้างกระแสคลื่นพลังสูงจากด้านนอกสู่ด้านในที่จะทำให้ข้าวทุกเมล็ดหุงสุกพอดี

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยี iSpiral IH อันล้ำสมัย

ข้าวมัลติเกรนแสนอร่อยที่หุงอย่างดีทุกเมล็ด

  • หม้อหิน Bakuhanseki (บาคุฮังเซกิ)

  • หม้อเหล็กเคลือบบาคุฮังเซกิ

  • 1.5 ลิตร

สร้างกระแสน้ำพลังสูงจากด้านนอกสู่ด้านในเพื่อให้ความร้อนกับข้าวแต่ละเมล็ดอย่างทั่วถึง

สร้างกระแสน้ำพลังสูงจากด้านนอกสู่ด้านในเพื่อให้ความร้อนกับข้าวแต่ละเมล็ดอย่างทั่วถึง

เทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ iSpiral ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นการสร้างกระแสหมุนวนอันทรงพลังซึ่งจะทำให้ข้าวทุกเมล็ดได้รับความร้อนสม่ำเสมอและสุกพอดี

การกระจายพลังงานที่ทรงพลังเพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดข้าวสุกพอดี

การกระจายพลังงานที่ทรงพลังเกิดจากเทคโนโลยี iSpiral IH เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดข้าวสุกพอดี

สารเคลือบบาคุฮังเซกิประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ

สารเคลือบบาคุฮังเซกิประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์; หม้อเหล็ก 5 ชั้นที่ทนทานและเหนี่ยวนำความร้อนได้ดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.1

จาก 5

28

ตรวจดู

2

10/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ถูกใจสวยทันสมัย

ยังไม่ได้ใช้อะไรมาก แต่รูปลักษณ์สวย สามารถทำได้หลายเมนูหลากหลายดีค่ะ

ข้อดี

รูปลักษณ์สวย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH

วันที่ใช้ 2021-10-10

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH

วันที่ใช้ 2021-10-10

01/07/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีไซด์สวยใช้งานง่าย

หม้อหุงข้าวดีไซด์สวยใช้งานง่าย หม้อข้างในหนามาก ลองใช้งานแล้วหุงข้าวมีกลิ่นหอมกว่าหม้อปกติ ข้าวสุกทั่วหม้อและนุ่มมาก มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุม แถมประกันศูนย์ยาวๆอีก 2 ปี พอใจมากๆครับ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH

04/03/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สวยงามคุ้มค่า

ถือว่าดีมากเพราะข้างในเป็นหินทำให้ได้ความร้อนทั่วถึงสุกทั่วพร้อมๆกันหมดคับ^^.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH

วันที่ใช้ 2022-02-04

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH

วันที่ใช้ 2022-02-04

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