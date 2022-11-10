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ยกเลิกการผลิต
HD4528/35
ข้าวมัลติเกรนแสนอร่อยที่หุงอย่างดีทุกเมล็ด
เทคโนโลยี iSpiral IH ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่ก้าวล้ำไปจาก IH แบบดั้งเดิมด้วยโครงสร้าง IH และไมโครโปรเซสเซอร์ระดับชั้นนำของเราที่สร้างกระแสคลื่นพลังสูงจากด้านนอกสู่ด้านในที่จะทำให้ข้าวทุกเมล็ดหุงสุกพอดี
หม้อหิน Bakuhanseki (บาคุฮังเซกิ)
หม้อเหล็กเคลือบบาคุฮังเซกิ
1.5 ลิตร
เทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ iSpiral ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นการสร้างกระแสหมุนวนอันทรงพลังซึ่งจะทำให้ข้าวทุกเมล็ดได้รับความร้อนสม่ำเสมอและสุกพอดี
การกระจายพลังงานที่ทรงพลังเกิดจากเทคโนโลยี iSpiral IH เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดข้าวสุกพอดี
สารเคลือบบาคุฮังเซกิประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์; หม้อเหล็ก 5 ชั้นที่ทนทานและเหนี่ยวนำความร้อนได้ดีเยี่ยม
4.1
จาก 5
28
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Nammkh
10/11/2022
ประเทศไทย
ถูกใจสวยทันสมัย
ยังไม่ได้ใช้อะไรมาก แต่รูปลักษณ์สวย สามารถทำได้หลายเมนูหลากหลายดีค่ะ
ข้อดี
รูปลักษณ์สวย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2021-10-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2021-10-10
Wisdomx
01/07/2022
ประเทศไทย
ดีไซด์สวยใช้งานง่าย
หม้อหุงข้าวดีไซด์สวยใช้งานง่าย หม้อข้างในหนามาก ลองใช้งานแล้วหุงข้าวมีกลิ่นหอมกว่าหม้อปกติ ข้าวสุกทั่วหม้อและนุ่มมาก มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุม แถมประกันศูนย์ยาวๆอีก 2 ปี พอใจมากๆครับ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH
Thanawut
04/03/2022
ประเทศไทย
สวยงามคุ้มค่า
ถือว่าดีมากเพราะข้างในเป็นหินทำให้ได้ความร้อนทั่วถึงสุกทั่วพร้อมๆกันหมดคับ^^.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2022-02-04
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4528/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2022-02-04