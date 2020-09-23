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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD4533/35

ยกเลิกการผลิต

Viva Collectionหม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

HD4533/35

5

| (2) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของข้าวมัลติเกรน

สร้างการหมุนเวียนความร้อนจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างซึ่งทำให้กระจ่ายความร้อนสู่เมล็ดข้าวได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง พร้อมด้วยหม้อชั้นในเคลือบหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยให้ข้าวและมัลติเกรนสุกกำลังดีทุกเมล็ดและมีรสชาติดี

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยีการทำความร้อนแบบ 3 มิติอัจฉริยะ

เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของข้าวมัลติเกรน

  • การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ

  • หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม.

  • 1.8 ลิตร

สร้างการหมุนเวียนความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่าง

สร้างการหมุนเวียนความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่าง

สร้างการหมุนเวียนความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างที่ทำให้ข้าวได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

ความหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยเพิ่มการเหนี่ยวนำความร้อนได้อย่างมาก

ความหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยเพิ่มการเหนี่ยวนำความร้อนได้อย่างมาก

หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม. ที่มีคุณสมบัติการเหนี่ยวนำความร้อนที่เหนือชั้นเพื่อให้หุงข้าวและมัลติเกรนได้เลิศรสยิ่งขึ้น

หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

2

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

23/09/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ชอบมากเลยย

ไม่เคยมีหม้อข้าวแบบนี้ แต่ได้แลกผ่านจากบัตรเครดิต บอกเลยคิดถูกมากที่ตัดสินใจแลกมา ชอบมากเลยครับ อยากให้ขยายเวลารับประกันครับเพราะช่วงที่ซื้อเป็นช่วงระบาดโควิด ==!

ข้อดี

ใช้ง่าย

ข้อเสีย

ไม่มีครับ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

วันที่ใช้ 2020-08-23

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

วันที่ใช้ 2020-08-23

23/02/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ข้าวนุ่มดีค่ะ

ใช้ง่าย สะดวก ขนาดประหยัดพื้นที่ใช้สอยในห้องครัวเรือน

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

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