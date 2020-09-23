รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของข้าวมัลติเกรน
สร้างการหมุนเวียนความร้อนจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างซึ่งทำให้กระจ่ายความร้อนสู่เมล็ดข้าวได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง พร้อมด้วยหม้อชั้นในเคลือบหนาพิเศษ 3.0 มม. ช่วยให้ข้าวและมัลติเกรนสุกกำลังดีทุกเมล็ดและมีรสชาติดี
การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ
หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม.
1.8 ลิตร
สร้างการหมุนเวียนความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างที่ทำให้ข้าวได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
หม้อชั้นในหนาพิเศษ 3.0 มม. ที่มีคุณสมบัติการเหนี่ยวนำความร้อนที่เหนือชั้นเพื่อให้หุงข้าวและมัลติเกรนได้เลิศรสยิ่งขึ้น
หม้อชั้นใน 5 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน
5.0
จาก 5
2
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
carcinoid
23/09/2020
ประเทศไทย
ชอบมากเลยย
ไม่เคยมีหม้อข้าวแบบนี้ แต่ได้แลกผ่านจากบัตรเครดิต บอกเลยคิดถูกมากที่ตัดสินใจแลกมา ชอบมากเลยครับ อยากให้ขยายเวลารับประกันครับเพราะช่วงที่ซื้อเป็นช่วงระบาดโควิด ==!
ข้อดี
ใช้ง่าย
ข้อเสีย
ไม่มีครับ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
วันที่ใช้ 2020-08-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
วันที่ใช้ 2020-08-23
narumon
23/02/2020
ประเทศไทย
ข้าวนุ่มดีค่ะ
ใช้ง่าย สะดวก ขนาดประหยัดพื้นที่ใช้สอยในห้องครัวเรือน
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD4533/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic