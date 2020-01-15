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ข้าวมัลติเกรนแสนอร่อยที่หุงอย่างดีทุกเมล็ด
เทคโนโลยี iSpiral IH ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่ก้าวล้ำไปจาก IH แบบดั้งเดิมด้วยโครงสร้าง IH และไมโครโปรเซสเซอร์ระดับชั้นนำของเราที่สร้างกระแสคลื่นพลังสูงจากด้านนอกสู่ด้านในที่จะทำให้ข้าวทุกเมล็ดหุงสุกพอดี
หม้อหิน Bakuhanseki (บาคุฮันเซกิ)
หม้อเหล็กเคลือบบาคุฮันเซกิ
1.5 ลิตร
เทคโนโลยีการทำความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ iSpiral ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เป็นการสร้างกระแสหมุนวนอันทรงพลังซึ่งจะทำให้ข้าวทุกเมล็ดได้รับความร้อนสม่ำเสมอและสุกพอดี
การกระจายพลังงานที่ทรงพลังเกิดจากเทคโนโลยี iSpiral IH เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดข้าวสุกพอดี
สารเคลือบบาคุฮังเซกิประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์; หม้อเหล็ก 5 ชั้นที่ทนทานและเหนี่ยวนำความร้อนได้ดีเยี่ยม
4.3
จาก 5
69
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87%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Kwanttk
15/01/2020
ประเทศไทย
ฟังก์ชั่นเลือกใช้ง่าย และปริมาตรความจุเยอะดี
ชอบสินค้า Philips iSpiral IH รุ่นนี้ โดยเฉพาะตัวหม้อหิน ที่ทราบว่าเป็นหม้อหินชริดพิเศษที่สามารถเก็บความร้อนไว้ได้นาน และให้ความร้อนอย่างทั่วถึง
ข้อดี
สามารถปรับเลือกโหมดการใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่าย
ข้อเสีย
น้ำหนักที่อาจจะหนักเกินไป
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4535/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2018-12-15
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4535/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2018-12-15
Oishi
15/01/2020
ประเทศไทย
หรูหรา
เป็นหม้อหุงข้าวที่ทำได้หลากหลายมากๆ ชอบที่สุดตรงที่อาหารไม่ติดก้นหม้อเลย อยากแนะนำให้เพื่อนๆ ที่พักในคอนโดหรือหอพักได้ใช้ดู มันสะดวก ใช้ง่าย
ข้อดี
ราคาไม่แพงเกิน ครบจบในหม้อเดียว
ข้อเสีย
ใช้เวลานาน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4535/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2019-09-14
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4535/35 หม้อหุงข้าว IH
วันที่ใช้ 2019-09-14
Keng2526
09/08/2019
ประเทศไทย
การใช้งานสะดวกง่ายต่อการใช้งาน ทำอาหารได้หลากหลายดีครับ
สามารถใช้งานง่าย มีหลายระบบในการใช้งาน ทำอาหารได้หลากหลายเมนูดีครับ ส่วนตัวชอบดีไซดหม้อตัวใน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4535/35 หม้อหุงข้าว IH
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD4535/35 หม้อหุงข้าว IH