안정감주는 디자인만큼 빠른속도의 물 끓임으로 인해 포트의 기능을 100% 만족시켜주는 제품입니다 또한 필립스의 무상AS 2년이라는 신뢰감은 전기포트의 쓰임이 물과 전기의 만남임에도 불구하고 소비자로 하여금 안심하고 사용할수있는 토대를 마련해 줍니다