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กาต้มน้ำ

HD4622/20

5
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ต้มในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น
คุณสมบัติ ''แสดงระดับน้ำหนึ่งถ้วย'' อันโดดเด่นของกาต้มน้ำไฟฟ้าขนาดเล็ก Philips HD4622/20 ช่วยให้คุณต้มน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการจึงประหยัดพลังงานได้ถึง 50% และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

กาต้มน้ำที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 66 %

ต้มในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

  • 1.25 ลิตร 2400 วัตต์

  • ตัวแสดงระดับน้ำ 1 ถ้วย

  • โลหะขัดเงา

  • ฝาปิดแบบบานพับ

แสดงระดับน้ำหนึ่งถ้วยเพื่อต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

แสดงระดับน้ำหนึ่งถ้วยเพื่อต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

ทำให้ผู้ใช้ต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการใช้ จึงประหยัดพลังงานและน้ำได้ถึง 66% ร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ฝาปิดแบบบานพับมีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ทำให้เติมน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย

ฝาปิดแบบบานพับมีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ทำให้เติมน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย

ฝาปิดแบบบานพับที่มีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ทำให้เติมน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย และป้องกันการสัมผัสกับไอน้ำ

สัญญาณไฟสว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์กาต้มน้ำ

สัญญาณไฟสว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์กาต้มน้ำ

ไฟสีแดงบริเวณสวิตช์เปิด/ปิดแสดงให้ทราบว่ากาต้มน้ำถูกเปิดใช้งาน

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แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

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1

20/01/2015

한국

한국

사용하기편리하고세련된디자인에안전까지생각한좋은제품

아직 많이 사용해보진 않았지만 깔끔하고 세련된 메탈 디자인에 인테리어 효과까지 주방이 새로워 보입니다 내부도 스테인리스로 되어 있어 위생적이고 거름망이 이물질들을 한번 더 걸러줘서 좋습니다 그리고 안전장치까지 잘 되어있어 추천하고 싶은 제품이예요

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD4622/20 무선 전기주전자

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04/11/2013

한국

한국

무광의 고급스러운 메탈의 느낌과 안정감을 주는 디자인의 어우러짐

안정감주는 디자인만큼 빠른속도의 물 끓임으로 인해 포트의 기능을 100% 만족시켜주는 제품입니다 또한 필립스의 무상AS 2년이라는 신뢰감은 전기포트의 쓰임이 물과 전기의 만남임에도 불구하고 소비자로 하여금 안심하고 사용할수있는 토대를 마련해 줍니다

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