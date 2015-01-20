รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
1.25 ลิตร 2400 วัตต์
ตัวแสดงระดับน้ำ 1 ถ้วย
โลหะขัดเงา
ฝาปิดแบบบานพับ
ทำให้ผู้ใช้ต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการใช้ จึงประหยัดพลังงานและน้ำได้ถึง 66% ร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ฝาปิดแบบบานพับที่มีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ทำให้เติมน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย และป้องกันการสัมผัสกับไอน้ำ
ไฟสีแดงบริเวณสวิตช์เปิด/ปิดแสดงให้ทราบว่ากาต้มน้ำถูกเปิดใช้งาน
5.0
จาก 5
2
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
영기리차드
20/01/2015
한국
사용하기편리하고세련된디자인에안전까지생각한좋은제품
아직 많이 사용해보진 않았지만 깔끔하고 세련된 메탈 디자인에 인테리어 효과까지 주방이 새로워 보입니다 내부도 스테인리스로 되어 있어 위생적이고 거름망이 이물질들을 한번 더 걸러줘서 좋습니다 그리고 안전장치까지 잘 되어있어 추천하고 싶은 제품이예요
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD4622/20 무선 전기주전자
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Nocturne
04/11/2013
한국
무광의 고급스러운 메탈의 느낌과 안정감을 주는 디자인의 어우러짐
안정감주는 디자인만큼 빠른속도의 물 끓임으로 인해 포트의 기능을 100% 만족시켜주는 제품입니다 또한 필립스의 무상AS 2년이라는 신뢰감은 전기포트의 쓰임이 물과 전기의 만남임에도 불구하고 소비자로 하여금 안심하고 사용할수있는 토대를 마련해 줍니다
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD4622/20 무선 전기주전자
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