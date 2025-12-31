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HD5850/90
บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
ดีไซน์บางเฉียบเพื่อเตรียมอาหารโปรดทั้งหมดของคุณอย่างมีสไตล์ จากการปรุงอาหารบนเคาน์เตอร์ไปจนถึงการเพลิดเพลินกับหม้อไฟและฟองดูที่โต๊ะอาหาร เครื่องทำอาหารแบบเหนี่ยวนำ Philips ซีรีส์ 5000 มอบระดับความร้อน 10 ระดับสูงสุดถึง 2000 วัตต์ และโปรแกรมสำเร็จรูป 8 แบบสำหรับการปรุงอาหารที่หลากหลาย
ประสิทธิภาพอันทรงพลังที่มากับระดับความร้อนสูงสุดถึง 2,000 วัตต์
ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ทำอาหารได้ดั่งใจ ทำความสะอาดได้ง่าย
การทำอาหารที่หลากหลาย: โปรแกรมสำเร็จรูป 8 แบบ ตั้งแต่การเคี่ยวไปจนถึงการผัดแบบไฟแรง
ห้องครัวปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบปิดอัตโนมัติและล็อกป้องกันเด็ก
ปรุงอาหารในแบบของคุณด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ในดีไซน์บางเฉียบเพียง 41 มม.
เพียงเสียบเตาแม่เหล็กไฟฟ้า และคุณก็พร้อมทำอาหารได้ทันที!
ความอเนกประสงค์สูงสุดด้วย 10 ระดับความร้อน - เหมาะสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การอุ่นอาหารเบาๆ ไปจนถึงการย่างด้วยความร้อนสูง
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