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ทุกรุ่น

  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์
  • บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์ 5000เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips ซีรีส์ 5000

HD5850/90

บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์

ดีไซน์บางเฉียบเพื่อเตรียมอาหารโปรดทั้งหมดของคุณอย่างมีสไตล์ จากการปรุงอาหารบนเคาน์เตอร์ไปจนถึงการเพลิดเพลินกับหม้อไฟและฟองดูที่โต๊ะอาหาร เครื่องทำอาหารแบบเหนี่ยวนำ Philips ซีรีส์ 5000 มอบระดับความร้อน 10 ระดับสูงสุดถึง 2000 วัตต์ และโปรแกรมสำเร็จรูป 8 แบบสำหรับการปรุงอาหารที่หลากหลาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ออกแบบสวยงาม สร้างมาเพื่อประสิทธิภาพ

บางเฉียบเพื่อการทำอาหารทรงพลังอย่างมีสไตล์

  • ประสิทธิภาพอันทรงพลังที่มากับระดับความร้อนสูงสุดถึง 2,000 วัตต์

  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ทำอาหารได้ดั่งใจ ทำความสะอาดได้ง่าย

  • การทำอาหารที่หลากหลาย: โปรแกรมสำเร็จรูป 8 แบบ ตั้งแต่การเคี่ยวไปจนถึงการผัดแบบไฟแรง

  • ห้องครัวปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบปิดอัตโนมัติและล็อกป้องกันเด็ก

ดีไซน์บางเฉียบที่หรูหรา

ดีไซน์บางเฉียบที่หรูหรา

ปรุงอาหารในแบบของคุณด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ในดีไซน์บางเฉียบเพียง 41 มม.

ติดตั้งและพร้อมใช้งานได้ทันที

ติดตั้งและพร้อมใช้งานได้ทันที

เพียงเสียบเตาแม่เหล็กไฟฟ้า และคุณก็พร้อมทำอาหารได้ทันที!

ควบคุมได้แม่นยำจากการเคี่ยวจนถึงการย่างด้วย 10 ระดับความร้อน

ควบคุมได้แม่นยำจากการเคี่ยวจนถึงการย่างด้วย 10 ระดับความร้อน

ความอเนกประสงค์สูงสุดด้วย 10 ระดับความร้อน - เหมาะสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การอุ่นอาหารเบาๆ ไปจนถึงการย่างด้วยความร้อนสูง

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี