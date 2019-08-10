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  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
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  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
  • กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องต้มกาแฟ

HD7450/70

4.1
| (41) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ
เพลิดเพลินกับกาแฟที่กรองเป็นอย่างดีด้วยเครื่องต้มกาแฟ Philips ที่เชื่อถือได้ มาพร้อมกับการออกแบบทันสมัยและขนาดกะทัดรัดเพื่อให้จัดเก็บง่าย
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดีไซน์กะทัดรัด ต้มกาแฟได้ 4 ถึง 6 ถ้วย

กาแฟแบบดริปชั้นเลิศ ที่ทำได้ง่าย ๆ

  • มีเหยือกแก้ว

  • สีขาวและสีฟ้า

ขีดแสดงระดับน้ำเพื่อการเติมน้ำที่ง่ายดาย

ขีดแสดงระดับน้ำเพื่อการเติมน้ำที่ง่ายดาย

เติมน้ำลงในที่เก็บน้ำได้ง่ายและแม่นยำด้วยขีดแสดงระดับน้ำ

ระบบป้องกันน้ำหยดเพื่อการเทกาแฟทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ระบบป้องกันน้ำหยดเพื่อการเทกาแฟทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณเทกาแฟได้ก่อนที่รอบการต้มจะเสร็จครบรอบ

จัดเก็บสายไฟเพื่อการจัดวางที่ง่ายในห้องครัวของคุณ

จัดเก็บสายไฟเพื่อการจัดวางที่ง่ายในห้องครัวของคุณ

สามารถจัดเก็บสายไฟสำรองในช่องเก็บสายไฟที่อยู่ใต้เครื่องต้มกาแฟ เพื่อให้คุณจัดวางเครื่องต้มกาแฟในห้องครัวของคุณโดยไม่ดูเกะกะ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

41

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2

10/08/2019

Indonesia

Indonesia

Awet

Awet, sayang susah nyari guci hd7450, saya punya pecah sekarang belum di gunakab lagi, susah nyari nya, harus ad biar gak susah beli nya

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi

18/12/2015

Singapore

Singapore

Excellent

Performance Excellent Philips Daily Collection Coffee maker HD7450/20 With glass jug Black

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

11/11/2014

Singapore

Singapore

Easy To Make A Cup Of Coffee

I was really amazed by the product! I will totally recommend this product to newly wed couple! Its easy to make coffee for your husband every morning!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker

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