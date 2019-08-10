รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
มีเหยือกแก้ว
สีขาวและสีฟ้า
เติมน้ำลงในที่เก็บน้ำได้ง่ายและแม่นยำด้วยขีดแสดงระดับน้ำ
ระบบป้องกันน้ำหยดช่วยให้คุณเทกาแฟได้ก่อนที่รอบการต้มจะเสร็จครบรอบ
สามารถจัดเก็บสายไฟสำรองในช่องเก็บสายไฟที่อยู่ใต้เครื่องต้มกาแฟ เพื่อให้คุณจัดวางเครื่องต้มกาแฟในห้องครัวของคุณโดยไม่ดูเกะกะ
4.1
จาก 5
41
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Jackjack
10/08/2019
Indonesia
Awet
Awet, sayang susah nyari guci hd7450, saya punya pecah sekarang belum di gunakab lagi, susah nyari nya, harus ad biar gak susah beli nya
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/70 Pembuat kopi
Bouhedli1Mohamed1Nassim
18/12/2015
Singapore
Excellent
Performance Excellent Philips Daily Collection Coffee maker HD7450/20 With glass jug Black
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
FarahLevine
11/11/2014
Singapore
Easy To Make A Cup Of Coffee
I was really amazed by the product! I will totally recommend this product to newly wed couple! Its easy to make coffee for your husband every morning!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD7450/20 Coffee maker