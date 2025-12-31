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  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
  • ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน

ยกเลิกการผลิต

Philips Saeco Poemiaเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ด้วยตนเอง

HD8323/01

ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ด้วยตนเอง Saeco มอบความสนุกสนานของการเตรียมกาแฟเอสเปรสโซ่ประจำวันแบบดั้งเดิมแก่คุณ แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema ที่จดสิทธิบัตรแล้วรับประกันว่าคุณจะได้รับฟองกาแฟนุ่มรสเลิศทุกครั้ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยแผ่นกรองระบบแรงดัน Crema

ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน

  • เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

  • สีดำ

ที่ใส่แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema

ที่ใส่แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema

แผ่นกรอง Crema แบบพิเศษให้คุณมั่นใจว่าจะได้ฟองกาแฟที่แสนอร่อยและคงทน ไม่ว่าคุณเลือกเมล็ดกาแฟชนิดใดก็ตาม

เหมาะสำหรับกาแฟบดและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ

เหมาะสำหรับกาแฟบดและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ

เพื่อความสะดวก คุณสามารถเลือกระหว่างกาแฟบดและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ

ปั๊มแรงดัน 15 บาร์

ปั๊มแรงดัน 15 บาร์

ระบบแรงดันสูงที่ช่วยดึงกลิ่นหอมของกาแฟบดออกมาได้อย่างเต็มที่

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  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี