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HD8323/01
ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ด้วยตนเอง Saeco มอบความสนุกสนานของการเตรียมกาแฟเอสเปรสโซ่ประจำวันแบบดั้งเดิมแก่คุณ แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema ที่จดสิทธิบัตรแล้วรับประกันว่าคุณจะได้รับฟองกาแฟนุ่มรสเลิศทุกครั้ง
เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
สีดำ
แผ่นกรอง Crema แบบพิเศษให้คุณมั่นใจว่าจะได้ฟองกาแฟที่แสนอร่อยและคงทน ไม่ว่าคุณเลือกเมล็ดกาแฟชนิดใดก็ตาม
เพื่อความสะดวก คุณสามารถเลือกระหว่างกาแฟบดและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ
ระบบแรงดันสูงที่ช่วยดึงกลิ่นหอมของกาแฟบดออกมาได้อย่างเต็มที่
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