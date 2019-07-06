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ยกเลิกการผลิต
HD8325/01
ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน
เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ด้วยตนเอง Saeco มอบความสนุกสนานของการเตรียมกาแฟเอสเปรสโซ่ประจำวันแบบดั้งเดิมแก่คุณ แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema ที่จดสิทธิบัตรแล้วรับประกันว่าคุณจะได้รับฟองกาแฟนุ่มรสเลิศทุกครั้ง
Class
แผ่นกรอง Crema แบบพิเศษให้คุณมั่นใจว่าจะได้ฟองกาแฟที่แสนอร่อยและคงทน ไม่ว่าคุณเลือกเมล็ดกาแฟชนิดใดก็ตาม
เพื่อความสะดวก คุณสามารถเลือกระหว่างกาแฟบดและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ
ระบบแรงดันสูงที่ช่วยดึงกลิ่นหอมของกาแฟบดออกมาได้อย่างเต็มที่
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
Mons
06/07/2019
Australia
Junk
Broke down after 6 months. Extremely disappointed with this product.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Poemia HD8325/05 Manual Espresso machine
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Poemia HD8325/05 Manual Espresso machine