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HD8745/01
สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
ไม่ว่าคุณจะลิ้มลองกาแฟแบบใด Saeco Xsmall จะบดเมล็ดกาแฟสดได้ในทันทีที่กดปุ่ม โดยมาพร้อมกับท่อไอน้ำเพื่อเพิ่มสัมผัสอันน่าประทับใจของฟองนมให้กับกาแฟที่สดใหม่ของคุณ
ชงกาแฟได้ 2 แบบ
เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค
สีเงิน
เครื่องบดแบบปรับระดับได้ 5 ระดับ
เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่มาพร้อมกับเครื่องบดทำจากเซรามิค 100% Saeco ใช้เครื่องบดทำจากเซรามิค เนื่องจากมีการบดที่สม่ำเสมอโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินกับเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ที่รสชาติยอดเยี่ยม เซรามิคสามารถใช้งานได้ยาวนานและทำงานโดยไร้เสียงรบกวน
คุณจะได้รับกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ชงขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตรงตามรสนิยมของคุณเสมอด้วยฟังก์ชันความจำที่ล้ำสมัยที่ให้คุณสามารถปรับปริมาณ และความเข้มของกาแฟตามความชอบของคุณ เพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟแสนอร่อยในถ้วยใบโปรดของคุณเพียงแค่กดปุ่ม
เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ Saeco มาพร้อมกับเครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคซึ่งบาริสต้าเรียกว่า “Pannarello” ซึ่งจะจ่ายไอน้ำและแช่ไว้ในนมเพื่อเตรียมฟองนมชั้นเลิศ เผยความเป็นบาริสต้าในตัวคุณด้วยการเตรียมนมแสนอร่อยแบบพิเศษด้วยวิธีการดั้งเดิม!
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