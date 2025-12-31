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  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ
  • สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ

ยกเลิกการผลิต

Philips Saeco Xsmallเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่อัตโนมัติแบบพิเศษ

HD8745/01

สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ

ไม่ว่าคุณจะลิ้มลองกาแฟแบบใด Saeco Xsmall จะบดเมล็ดกาแฟสดได้ในทันทีที่กดปุ่ม โดยมาพร้อมกับท่อไอน้ำเพื่อเพิ่มสัมผัสอันน่าประทับใจของฟองนมให้กับกาแฟที่สดใหม่ของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เอสเปรสโซ่ระบบ Bean to cup ด้วยการกดปุ่มเดียว

สัมผัสกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คุณชอบ

  • ชงกาแฟได้ 2 แบบ

  • เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

  • สีเงิน

  • เครื่องบดแบบปรับระดับได้ 5 ระดับ

กาแฟไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้อีกต่อไปด้วยเครื่องบดทำจากเซรามิค 100%

กาแฟไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้อีกต่อไปด้วยเครื่องบดทำจากเซรามิค 100%

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่มาพร้อมกับเครื่องบดทำจากเซรามิค 100% Saeco ใช้เครื่องบดทำจากเซรามิค เนื่องจากมีการบดที่สม่ำเสมอโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินกับเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ที่รสชาติยอดเยี่ยม เซรามิคสามารถใช้งานได้ยาวนานและทำงานโดยไร้เสียงรบกวน

บันทึกปริมาณและความเข้มของกาแฟที่คุณชื่นชอบ

บันทึกปริมาณและความเข้มของกาแฟที่คุณชื่นชอบ

คุณจะได้รับกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ชงขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตรงตามรสนิยมของคุณเสมอด้วยฟังก์ชันความจำที่ล้ำสมัยที่ให้คุณสามารถปรับปริมาณ และความเข้มของกาแฟตามความชอบของคุณ เพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟแสนอร่อยในถ้วยใบโปรดของคุณเพียงแค่กดปุ่ม

เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิค

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ Saeco มาพร้อมกับเครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิคซึ่งบาริสต้าเรียกว่า “Pannarello” ซึ่งจะจ่ายไอน้ำและแช่ไว้ในนมเพื่อเตรียมฟองนมชั้นเลิศ เผยความเป็นบาริสต้าในตัวคุณด้วยการเตรียมนมแสนอร่อยแบบพิเศษด้วยวิธีการดั้งเดิม!

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