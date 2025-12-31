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HD8747/01
Saeco ออกแบบเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่นี้ให้ทำความสะอาดระบบชงกาแฟของเครื่องด้วยน้ำโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง ทำให้ได้กาแฟรสเลิศและสดใหม่เสมอ
เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่มาพร้อมกับเครื่องบดทำจากเซรามิค 100% Saeco ใช้เครื่องบดทำจากเซรามิค เนื่องจากมีการบดที่สม่ำเสมอโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินกับเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ที่รสชาติยอดเยี่ยม เซรามิคสามารถใช้งานได้ยาวนานและทำงานโดยไร้เสียงรบกวน
คุณจะได้รับกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ชงขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตรงตามรสนิยมของคุณเสมอด้วยฟังก์ชันความจำที่ล้ำสมัยที่ให้คุณสามารถปรับปริมาณ และความเข้มของกาแฟตามความชอบของคุณ เพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟแสนอร่อยในถ้วยใบโปรดของคุณเพียงแค่กดปุ่ม
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