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ยกเลิกการผลิต
HD9150/91
รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
เครื่องนึ่ง Philips คุณภาพสูงที่มี Flavour Booster ช่วยเพิ่มรสชาติแก่อาหารที่นึ่งเสริมด้วยกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศ เพื่อให้คุณเตรียมอาหารมื้ออร่อยได้ทุกเวลา
9 ลิตร 900 วัตต์
จับเวลาดิจิตอล, ทำความร้อนเทอร์โบ
Aroma Infuser, ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
พลาสติก สีดำ
Aroma Infuser ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ตัวจับเวลาระบบดิจิตอลจะส่งสัญญาณเมื่ออาหารพร้อมรับประทานแล้ว
3.7
จาก 5
6
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King
16/03/2018
ประเทศไทย
สินค้าชิ้นนี้ใช้งานง่ายมาก ร้อนเร็ว และออกแบบได้ดีเยี่ยม
สินค้าชิ้นนี้ใช้งานง่ายมาก ร้อนเร็ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและที่สำคัญชอบที่ดีไซน์ของเครื่อง สวยมากครับ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 เครื่องนึ่ง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 เครื่องนึ่ง
gracelyn
24/07/2018
Singapore
Philips Avance Collection Steamer HD9150/91 9 L, 900 W Digital timer, heating turbo Aroma Infuser, keep warm func. Plastic, Black
a great product that save times while cooking having Digital timer to keep track on the food Having keep warm function User-friendly Easy to maintain and clean up as well
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer
LHSG
25/04/2018
Singapore
Excellent electric steamer
So easy to use. It can steam small items like just 2 hard boiled eggs. It can also hold bigger items such as steaming whole chicken! Awesome!
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer