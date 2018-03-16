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ทุกรุ่น

  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง

ยกเลิกการผลิต

Avance Collectionเครื่องนึ่ง

HD9150/91

3.7

| (6) ตรวจดู

รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง

เครื่องนึ่ง Philips คุณภาพสูงที่มี Flavour Booster ช่วยเพิ่มรสชาติแก่อาหารที่นึ่งเสริมด้วยกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศ เพื่อให้คุณเตรียมอาหารมื้ออร่อยได้ทุกเวลา

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รังสรรค์ให้อาหารนึ่งของคุณด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศ

รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง

  • 9 ลิตร 900 วัตต์

  • จับเวลาดิจิตอล, ทำความร้อนเทอร์โบ

  • Aroma Infuser, ฟังก์ชันอุ่นอาหาร

  • พลาสติก สีดำ

Aroma Infuser เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

Aroma Infuser เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

Aroma Infuser ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

ความจุ 9 ลิตรและฐานของถาดแบบถอดออกได้

ความจุ 9 ลิตรและฐานของถาดแบบถอดออกได้

จับเวลาดิจิตอล

จับเวลาดิจิตอล

ตัวจับเวลาระบบดิจิตอลจะส่งสัญญาณเมื่ออาหารพร้อมรับประทานแล้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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3.7

จาก 5

6

ตรวจดู

4
2

16/03/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สินค้าชิ้นนี้ใช้งานง่ายมาก ร้อนเร็ว และออกแบบได้ดีเยี่ยม

สินค้าชิ้นนี้ใช้งานง่ายมาก ร้อนเร็ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและที่สำคัญชอบที่ดีไซน์ของเครื่อง สวยมากครับ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 เครื่องนึ่ง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 เครื่องนึ่ง

24/07/2018

Singapore

Singapore

Philips Avance Collection Steamer HD9150/91 9 L, 900 W Digital timer, heating turbo Aroma Infuser, keep warm func. Plastic, Black

a great product that save times while cooking having Digital timer to keep track on the food Having keep warm function User-friendly Easy to maintain and clean up as well

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer

25/04/2018

Singapore

Singapore

Excellent electric steamer

So easy to use. It can steam small items like just 2 hard boiled eggs. It can also hold bigger items such as steaming whole chicken! Awesome!

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9150/91 Steamer

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