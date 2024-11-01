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  • ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    Daily Collection กาต้มน้ำ

    HD9303/03

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    ตัวเครื่องของกาต้มน้ำไฟฟ้าจาก Philips ใหม่ใช้สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร ช่วยให้น้ำเดือดทันใจไร้กังวล!

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    Daily Collection กาต้มน้ำ

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    ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร

    • 1.2 ลิตร
    • 1800 W
    • สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร
    ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

    ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

    ความยาวสายไฟปรับได้ตามความจำเป็นในการจัดเก็บ

    ช่องเปิดกว้างสามารถเติมน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย

    ช่องเปิดกว้างสามารถเติมน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย

    เติมง่าย ล้างง่าย

    ฐานวางหมุนได้ไร้สาย 360° เพื่อความสะดวกในการจับ

    ฐานวางหมุนได้ไร้สาย 360° เพื่อความสะดวกในการจับ

    หยิบจับสะดวก

    เปิดฝาและเติมน้ำง่าย

    เปิดฝาและเติมน้ำง่าย

    ตัวควบคุม STRIX

    ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน

    วัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304)

    ชิ้นส่วนเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304) เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความสะอาดของแก้วน้ำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      โลหะ
      ความจุแทงค์น้ำ
      1.2 ลิตร
      รับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1800 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ความถี่
      50-60Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      16 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      22 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      19 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      800 กรัม
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      18 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      18 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      20.9 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      256.5 กรัม

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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