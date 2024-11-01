Daily Collection กาต้มน้ำ
ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย
ตัวเครื่องของกาต้มน้ำไฟฟ้าจาก Philips ใหม่ใช้สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร ช่วยให้น้ำเดือดทันใจไร้กังวล! ดูประโยชน์ทั้งหมด
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Daily Collection กาต้มน้ำ
ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย
สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร
- 1.2 ลิตร
- 1800 W
- สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร
ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย
ความยาวสายไฟปรับได้ตามความจำเป็นในการจัดเก็บ
ช่องเปิดกว้างสามารถเติมน้ำและทำความสะอาดได้ง่าย
เติมง่าย ล้างง่าย
ฐานวางหมุนได้ไร้สาย 360° เพื่อความสะดวกในการจับ
หยิบจับสะดวก
ตัวควบคุม STRIX
ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน
วัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304)
ชิ้นส่วนเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304) เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความสะอาดของแก้วน้ำ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- วัสดุหลัก
-
โลหะ
- ความจุแทงค์น้ำ
-
1.2 ลิตร
- รับประกัน
-
2 ปี
-
ข้อมูลทางเทคนิค
- กำลังไฟ
-
1800 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240V
- ความถี่
-
50-60Hz
- หมายเลขในแพ็ค
-
1
- ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
-
ไม่มี
-
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
-
มี
-
น้ำหนักและขนาด
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
16 ซม.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
22 ซม.
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
19 ซม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
800 กรัม
- ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
-
18 ซม.
- ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
-
18 ซม.
- ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
-
20.9 ซม.
- น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
-
256.5 กรัม
-
ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตใน
-
จีน
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