Daily Collection กาต้มน้ำ
ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย
ตัวเครื่องของกาต้มน้ำไฟฟ้าจาก Philips ใหม่ใช้สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร ช่วยให้น้ำเดือดทันใจไร้กังวล! ดูประโยชน์ทั้งหมด
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Daily Collection กาต้มน้ำ
ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย
กาต้มน้ำสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร
- 1.5 ลิตร 1800 วัตต์
- ขีดแสดงระดับน้ำ
- สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร
- ฝาปิดแบบบานพับ
ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย
ความยาวสายไฟปรับได้ตามความจำเป็นในการจัดเก็บ
ตัวควบคุม STRIX
ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน
ฝาระบบสปริงกดครั้งเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงจากน้ำร้อนลวก
เปิดปิดง่ายช่วยให้ไม่โดนน้ำร้อนลวก
ฐานวางหมุนได้ไร้สาย 360° เพื่อความสะดวกในการจับ
หยิบจับสะดวก
ต้มน้ำอย่างปลอดภัยด้วยตัวเครื่อง SUS304 และฝาด้านในชนิดที่ใช้กับอาหาร
สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลด้านการออกแบบ
- สี
-
สีเงินเมทัลลิก
- วัสดุของตัวเครื่อง
-
สแตนเลสสตีล สีดำ
-
ขนาดและน้ำหนัก
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาว×กว้าง×สูง)
-
220 x 160 x 216
cm
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.8
kg
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว×กว้าง×สูง)
-
18.7x18.7x23.1
cm
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- ความจุ
-
1.5 ลิตร
- ความยาวสายไฟ
-
0.75 ม.
- ความถี่ที่กำหนด
-
50
Hz
- อินพุตกำลังไฟ
-
1800
W
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