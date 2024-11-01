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    Daily Collection กาต้มน้ำ

    HD9306/03

    ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    ตัวเครื่องของกาต้มน้ำไฟฟ้าจาก Philips ใหม่ใช้สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร ช่วยให้น้ำเดือดทันใจไร้กังวล!

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    Daily Collection กาต้มน้ำ

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    ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    กาต้มน้ำสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร

    • 1.5 ลิตร 1800 วัตต์
    • ขีดแสดงระดับน้ำ
    • สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร
    • ฝาปิดแบบบานพับ
    ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

    ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

    ความยาวสายไฟปรับได้ตามความจำเป็นในการจัดเก็บ

    ตัวควบคุม STRIX

    ตัวควบคุม STRIX

    ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน

    ฝาระบบสปริงกดครั้งเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงจากน้ำร้อนลวก

    ฝาระบบสปริงกดครั้งเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงจากน้ำร้อนลวก

    เปิดปิดง่ายช่วยให้ไม่โดนน้ำร้อนลวก

    ฐานวางหมุนได้ไร้สาย 360° เพื่อความสะดวกในการจับ

    ฐานวางหมุนได้ไร้สาย 360° เพื่อความสะดวกในการจับ

    หยิบจับสะดวก

    เปิดฝาและเติมน้ำง่าย

    เปิดฝาและเติมน้ำง่าย

    ต้มน้ำอย่างปลอดภัยด้วยตัวเครื่อง SUS304 และฝาด้านในชนิดที่ใช้กับอาหาร

    สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีเงินเมทัลลิก
      วัสดุของตัวเครื่อง
      สแตนเลสสตีล สีดำ

    • ขนาดและน้ำหนัก

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาว×กว้าง×สูง)
      220 x 160 x 216  cm
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.8  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว×กว้าง×สูง)
      18.7x18.7x23.1  cm

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความจุ
      1.5 ลิตร
      ความยาวสายไฟ
      0.75 ม.
      ความถี่ที่กำหนด
      50  Hz
      อินพุตกำลังไฟ
      1800  W

    Badge-D2C

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