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HD9314/90
น้ำร้อนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ประหยัดเวลาด้วยกาต้มน้ำ Philips Essential Collection 1000 Series เตรียมเครื่องดื่มร้อนที่คุณชื่นชอบและต้มน้ำสำหรับทำอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยแผ่นทำความร้อนแบบแบนเพื่อให้เดือดเร็วและทำความสะอาดง่าย
การต้มน้ำที่ทนทาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
การออกแบบที่ชาญฉลาดและสะดวกสบาย
ค้นพบชุดอาหารเช้าแบบเต็มรูปแบบ
ชุดอาหารเช้าที่ออกแบบมาเพื่อความสำคัญอย่างแท้จริง ค้นพบชุดเต็มพร้อมเครื่องชงกาแฟแบบหยดและเครื่องปิ้งขนมปังที่เข้ากัน
เพลิดเพลินกับการต้มน้ำอย่างรวดเร็วและการทำความสะอาดที่ง่ายดายด้วยตัวนำความร้อนสแตนเลสที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเร็วและความสะดวกสบายสำหรับเครื่องดื่มร้อนที่คุณชื่นชอบ
ไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆ กาต้มน้ำของเราจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือดเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
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