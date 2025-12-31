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  • น้ำร้อนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  • น้ำร้อนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Essentials collectionPhilips Kettle 1000 Series

HD9314/90

น้ำร้อนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ประหยัดเวลาด้วยกาต้มน้ำ Philips Essential Collection 1000 Series เตรียมเครื่องดื่มร้อนที่คุณชื่นชอบและต้มน้ำสำหรับทำอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยแผ่นทำความร้อนแบบแบนเพื่อให้เดือดเร็วและทำความสะอาดง่าย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เดือดเร็วสำหรับเครื่องดื่มร้อนและอื่นๆ

น้ำร้อนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  • การต้มน้ำที่ทนทาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

  • การออกแบบที่ชาญฉลาดและสะดวกสบาย

  • ค้นพบชุดอาหารเช้าแบบเต็มรูปแบบ

ค้นพบชุดอาหารเช้าแบบเต็มรูปแบบ

ค้นพบชุดอาหารเช้าแบบเต็มรูปแบบ

ชุดอาหารเช้าที่ออกแบบมาเพื่อความสำคัญอย่างแท้จริง ค้นพบชุดเต็มพร้อมเครื่องชงกาแฟแบบหยดและเครื่องปิ้งขนมปังที่เข้ากัน

ตัวนำความร้อนแบบแบน ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็วและทำความสะอาดง่าย

ตัวนำความร้อนแบบแบน ต้มน้ำเดือดได้รวดเร็วและทำความสะอาดง่าย

เพลิดเพลินกับการต้มน้ำอย่างรวดเร็วและการทำความสะอาดที่ง่ายดายด้วยตัวนำความร้อนสแตนเลสที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเร็วและความสะดวกสบายสำหรับเครื่องดื่มร้อนที่คุณชื่นชอบ

ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้งเพื่อความปลอดภัย

ระบบป้องกันกาต้มน้ำแห้งเพื่อความปลอดภัย

ไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆ กาต้มน้ำของเราจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือดเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี