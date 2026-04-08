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กาต้มน้ำ
ทุกรุ่น
Essentials collection Philips Kettle 1000 Series
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HD9314/90
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ประหยัดเวลาด้วยกาต้มน้ำ Philips Essential Collection 1000 Series เตรียมเครื่องดื่มร้อนที่คุณชื่นชอบและต้มน้ำสำหรับทำอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยแผ่นทำความร้อนแบบแบนเพื่อให้เดือดเร็วและทำความสะอาดง่าย
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