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Essentials collection Philips Kettle 1000 Series

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Essentials collectionPhilips Kettle 1000 Series

HD9314/90

Essentials collection Philips Kettle 1000 Series

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ประหยัดเวลาด้วยกาต้มน้ำ Philips Essential Collection 1000 Series เตรียมเครื่องดื่มร้อนที่คุณชื่นชอบและต้มน้ำสำหรับทำอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยแผ่นทำความร้อนแบบแบนเพื่อให้เดือดเร็วและทำความสะอาดง่าย

  • PDF ไฟล์
  • 8 April 2026

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