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  • ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    Viva Collection กาต้มน้ำ

    HD9316/03

    ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    ตัวเครื่องของกาต้มน้ำไฟฟ้าจาก Philips ใหม่ใช้สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร และระบบอุ่นน้ำตลอดเวลาโดยไม่ต้มซ้ำ ช่วยให้น้ำเดือดทันใจไร้กังวล!

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    Viva Collection กาต้มน้ำ

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    ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย

    กาต้มน้ำสแตนเลสสตีลพร้อมฟังก์ชันอุ่น

    • 1.7 ลิตร 1800 วัตต์
    • โครงสร้างสองชั้น
    • อุ่น
    • ฝาปิดสปริง
    เทคโนโลยี PTC เพื่อการอุ่นน้ำโดยไม่ต้องต้มซ้ำ

    เทคโนโลยี PTC เพื่อการอุ่นน้ำโดยไม่ต้องต้มซ้ำ

    รักษาอุณหภูมิของน้ำไว้ที่ 85±5? โดยไม่ต้องต้มซ้ำ ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์อุ่นน้ำและไฟแสดงสถานะ

    ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

    ที่หมุนเก็บสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

    ความยาวสายไฟปรับได้ตามความจำเป็นในการจัดเก็บ

    ตัวเครื่องทรงตั้งตรงที่มีดีไซน์ทันสมัยและผิวสแตนเลสขัดเงา

    ตัวเครื่องทรงตั้งตรงที่มีดีไซน์ทันสมัยและผิวสแตนเลสขัดเงา

    แตกต่างจากรูปทรงโค้งมนแบบกาต้มน้ำทั่วไป ด้วยตัวเครื่องทรงตั้งตรงที่มีดีไซน์ทันสมัยและผิวสแตนเลสขัดเงา

    วัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304)

    วัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304)

    ชิ้นส่วนเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304) เพื่อรับประกันความปลอดภัยและสะอาดของแก้วน้ำ

    ตัวควบคุม STRIX

    ตัวควบคุม STRIX

    ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน

    ฝาแบบสปริงเปิดด้วยระบบสัมผัสครั้งเดียว ช่วยป้องกันน้ำร้อนลวก

    ฝาแบบสปริงเปิดด้วยระบบสัมผัสครั้งเดียว ช่วยป้องกันน้ำร้อนลวก

    การเปิดปิดที่ง่าย ช่วยลดความเสี่ยงจากการน้ำร้อนลวก

    เปิดฝาและเติมน้ำง่าย

    เปิดฝาและเติมน้ำง่าย

    ตัวกรองสแตนเลสแบบถอดออกได้ทำความสะอาดได้สะดวก

    ตัวกรองสแตนเลสแบบถอดออกได้ทำให้กรองน้ำทุกแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบแบบถอดออกได้ที่ช่วยให้ทำความสะอาดได้สะดวก

    ฐานวางหมุนได้ไร้สาย 360° เพื่อความสะดวกในการจับ

    หยิบจับสะดวก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีเงินเมทัลลิก
      วัสดุของตัวเครื่อง
      สเตนเลสสตีล

    • ขนาดและน้ำหนัก

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (ยาว×กว้าง×สูง)
      23.2×15.3×24.8  cm
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1.0  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว×กว้าง×สูง)
      18.0×18.0×26.2  cm

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความจุ
      1.7 ลิตร
      ความยาวสายไฟ
      0.75 ม.
      ความถี่ที่กำหนด
      50  Hz
      อินพุตกำลังไฟ
      1800  W

    Badge-D2C

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