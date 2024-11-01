HD9316/03
ต้มน้ำง่ายและปลอดภัย
ตัวเครื่องของกาต้มน้ำไฟฟ้าจาก Philips ใหม่ใช้สแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร และระบบอุ่นน้ำตลอดเวลาโดยไม่ต้มซ้ำ ช่วยให้น้ำเดือดทันใจไร้กังวล!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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รักษาอุณหภูมิของน้ำไว้ที่ 85±5? โดยไม่ต้องต้มซ้ำ ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์อุ่นน้ำและไฟแสดงสถานะ
ความยาวสายไฟปรับได้ตามความจำเป็นในการจัดเก็บ
แตกต่างจากรูปทรงโค้งมนแบบกาต้มน้ำทั่วไป ด้วยตัวเครื่องทรงตั้งตรงที่มีดีไซน์ทันสมัยและผิวสแตนเลสขัดเงา
ชิ้นส่วนเป็นวัสดุสแตนเลสสตีลชนิดที่ใช้กับอาหาร (SUS304) เพื่อรับประกันความปลอดภัยและสะอาดของแก้วน้ำ
ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน
การเปิดปิดที่ง่าย ช่วยลดความเสี่ยงจากการน้ำร้อนลวก
ตัวกรองสแตนเลสแบบถอดออกได้ทำให้กรองน้ำทุกแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบแบบถอดออกได้ที่ช่วยให้ทำความสะอาดได้สะดวก
หยิบจับสะดวก
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ขนาดและน้ำหนัก
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
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