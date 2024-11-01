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  • เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนได้ทันที เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนได้ทันที เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนได้ทันที

    ซีรี่ส์ 3000 กาต้มน้ำพลาสติก

    HD9318/01

    เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนได้ทันที

    กาต้มน้ำพลาสติก Philips รุ่นใหม่ที่มีความจุ 1.7 ลิตร ช่องเปิดฝาอัตโนมัติและสัญญาณไฟช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องดื่มโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายในทันที

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    ซีรี่ส์ 3000 กาต้มน้ำพลาสติก

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    เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนได้ทันที

    ความจุขนาดครอบครัว 1.7 ลิตร เหมาะสำหรับทุกคน

    • 1.7 ลิตร
    • ฝาปิดสปริง
    • สัญญาณไฟ
    ตัวนำความร้อนแบบแบนสำหรับการต้มเดือดอย่างรวดเร็ว

    ตัวนำความร้อนแบบแบนสำหรับการต้มเดือดอย่างรวดเร็ว

    แผ่นทำความร้อนสแตนเลสสตีลที่ซ่อนอยู่ช่วยให้การต้มเดือดอย่างรวดเร็วและทำความสะอาดง่ายดาย

    ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง

    ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง

    ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง มีสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำพร้อม

    สัญญาณไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์กาต้มน้ำ

    สัญญาณไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์กาต้มน้ำ

    ไฟสัญญาณบริเวณสวิตช์เปิด/ปิดแสดงให้ทราบว่ากาต้มน้ำถูกเปิดใช้งาน

    ขีดแสดงระดับน้ำ ง่ายต่อการอ่าน

    ขีดแสดงระดับน้ำ ง่ายต่อการอ่าน

    สามารถอ่านระดับน้ำได้อย่างง่ายดายด้วยสัญญาณไฟที่อยู่ด้านหนึ่งของกาต้มน้ำ

    ตัวแสดงระดับน้ำเพื่อต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

    ตัวแสดงระดับน้ำเพื่อต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

    ทำให้ผู้ใช้ต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการใช้ จึงประหยัดพลังงานและน้ำเพื่อร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

    ฝาปิดสปริงเปิดได้กว้างสำหรับทำความสะอาด

    ฝาปิดสปริงเปิดได้กว้างสำหรับทำความสะอาด

    ฝาปิดแบบกดปุ่มที่เปิดได้อย่างนุ่มนวลเพียงสัมผัสปุ่ม เพื่อป้องกันการสัมผัสกับไอน้ำ ช่องขนาดใหญ่ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    เติมน้ำผ่านฝาปิดหรือปากพวยได้ง่าย

    เติมน้ำผ่านฝาปิดหรือปากพวยได้ง่าย

    เติมน้ำได้ทั้งทางปากพวยกา หรือเปิดฝาปิดสปริง

    กาต้มน้ำไร้สายพร้อมฐานวางหมุนได้ 360°

    กาต้มน้ำไร้สายพร้อมฐานวางหมุนได้ 360°

    กาต้มน้ำไร้สายตั้งอยู่บนฐานวางหมุนได้ 360° เพื่อให้ยกและวางเปลี่ยนเปลี่ยนได้ง่าย

    ที่ม้วนเก็บสายไฟเพื่อการจัดการและจัดเก็บได้ง่าย

    ที่ม้วนเก็บสายไฟเพื่อการจัดการและจัดเก็บได้ง่าย

    สามารถพันสายไฟไว้ใต้ฐานได้ ดังนั้นจึงมีความยาวที่เหมาะสมสำหรับทุกห้องครัวและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย

    แผ่นกรองที่ถอดออกได้จะดักจับอนุภาคตะกรัน

    แผ่นกรองที่ถอดออกได้จะดักจับอนุภาคตะกรัน

    แผ่นกรองขจัดตะกรันที่ถอดออกและล้างทำความสะอาดได้จะกรองน้ำดื่มคุณให้สะอาดหมดจดเหมาะสำหรับนำมาดื่ม

    ตัวควบคุม STRIX

    ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      กำลังไฟ
      1850-2200  W
      ความยาวสายไฟ
      0.75  m
      ความจุของโถ
      1.7  l
      ความถี่
      50-60  Hz

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยxกxส)
      190x226x250  mm
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      160x223x253  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      0.89  kg
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      1.22  kg
      แผ่นกรองที่ถอดออกและล้างทำความสะอาดได้
      มี

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานหมุนได้ 360 องศา
      มี
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      มี
      ประเภทของฝาปิด
      ฤดูใบไม้ผลิ
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • เติมน้ำทางปากพวยและฝาได้
      • ฐานกันลื่น
      ตัวนำความร้อนแบบแบน
      มี
      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว
      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก
      วัสดุแผ่นกรอง
      แผ่นกรองสแตนเลสสตีล

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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