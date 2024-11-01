HD9318/01
เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มร้อนได้ทันที
กาต้มน้ำพลาสติก Philips รุ่นใหม่ที่มีความจุ 1.7 ลิตร ช่องเปิดฝาอัตโนมัติและสัญญาณไฟช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องดื่มโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายในทันทีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นทำความร้อนสแตนเลสสตีลที่ซ่อนอยู่ช่วยให้การต้มเดือดอย่างรวดเร็วและทำความสะอาดง่ายดาย
ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง มีสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำพร้อม
ไฟสัญญาณบริเวณสวิตช์เปิด/ปิดแสดงให้ทราบว่ากาต้มน้ำถูกเปิดใช้งาน
สามารถอ่านระดับน้ำได้อย่างง่ายดายด้วยสัญญาณไฟที่อยู่ด้านหนึ่งของกาต้มน้ำ
ทำให้ผู้ใช้ต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการใช้ จึงประหยัดพลังงานและน้ำเพื่อร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ฝาปิดแบบกดปุ่มที่เปิดได้อย่างนุ่มนวลเพียงสัมผัสปุ่ม เพื่อป้องกันการสัมผัสกับไอน้ำ ช่องขนาดใหญ่ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
เติมน้ำได้ทั้งทางปากพวยกา หรือเปิดฝาปิดสปริง
กาต้มน้ำไร้สายตั้งอยู่บนฐานวางหมุนได้ 360° เพื่อให้ยกและวางเปลี่ยนเปลี่ยนได้ง่าย
สามารถพันสายไฟไว้ใต้ฐานได้ ดังนั้นจึงมีความยาวที่เหมาะสมสำหรับทุกห้องครัวและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย
แผ่นกรองขจัดตะกรันที่ถอดออกและล้างทำความสะอาดได้จะกรองน้ำดื่มคุณให้สะอาดหมดจดเหมาะสำหรับนำมาดื่ม
ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
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