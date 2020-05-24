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ยกเลิกการผลิต
การออกแบบมีสไตล์ ใช้งานได้ยาวนาน
กาน้ำที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดนี้จะช่วยให้คุณสามารถอ่านระดับน้ำจากมุมใดก็ได้ และยังสามารถกรองคราบตะกรันออกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผ่นกรอง Micro-mesh วางใจได้กับการต้มน้ำเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน!
1.5 ลิตร
2200 W
พลาสติก
ระดับน้ำที่สามารถอ่านได้ง่ายจากทุกมุม เพราะส่วนบนของตัวเครื่องทำจากวัสดุโปร่งแสง พร้อมลายเส้นรอบตัวกาแสดงระดับน้ำและปริมาณถ้วยอย่างชาญฉลาดได้อย่างมีสไตล์
ฐานวางไร้สายหมุนได้รอบ 360° เพื่อให้ยกและวางกาได้สะดวก
สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานของตัวเครื่องทำให้จัดวางกาต้มน้ำได้ง่าย
รางวัล
5.0
จาก 5
3
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Fuyuri
24/05/2020
ประเทศไทย
คุณภาพดี มีระบบเซฟตี้ เดือดไว ดูทนทานค่ะ
ใช้ครั้งแรกไม่มีกลิ่นเหม็นพลาสติกอะไรเลย เดือดไว ชอบตรงเห็นระดับน้ำข้างใน แตะด้านนอกไม่ร้อนมากอย่างกาทั่วไปค่ะ มีระบบเซฟตี้ใส่น้ำน้อย กาไม่ทำงานคือดีมาก
ข้อดี
เห็นระดับน้ำ เดือดไว มีระบบเซฟตี้
ข้อเสีย
ไม่มีไฟแสดงสถานะว่าเครื่องกำลังทำงาน ปุ่มกดมันนิ่มๆดูไม่ค่อยจะทนทาน
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ
Date of Use 2020-04-24
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ
Date of Use 2020-04-24
M6Z3D
30/04/2020
ประเทศไทย
เรียบง่าย สะดวก
ใช้งานง่าย เดือดเร็ว ไม่มีเหม็นกลิ่นพลาสติกแม้เปิดใช้ครั้งแรก
ข้อดี
สวย เดือดเร็ว
ข้อเสีย
ตัวดีดตัดไฟดูบอบบางไปหน่อย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ
Date of Use 2020-03-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ
Date of Use 2020-03-29
Taketo
21/03/2018
ประเทศไทย
คุณภาพดี ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย
คุณภาพดี ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย เดือดเร็ว ทำความสะอาดง่าย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ