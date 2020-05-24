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  • การออกแบบมีสไตล์ ใช้งานได้ยาวนาน
  • การออกแบบมีสไตล์ ใช้งานได้ยาวนาน
  • การออกแบบมีสไตล์ ใช้งานได้ยาวนาน
  • การออกแบบมีสไตล์ ใช้งานได้ยาวนาน

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionกาต้มน้ำ

HD9334/26

5

| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

การออกแบบมีสไตล์ ใช้งานได้ยาวนาน

กาน้ำที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดนี้จะช่วยให้คุณสามารถอ่านระดับน้ำจากมุมใดก็ได้ และยังสามารถกรองคราบตะกรันออกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผ่นกรอง Micro-mesh วางใจได้กับการต้มน้ำเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดีไซน์โปร่งแสงช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่คุณต้มอยู่

การออกแบบมีสไตล์ ใช้งานได้ยาวนาน

  • 1.5 ลิตร

  • 2200 W

  • พลาสติก

มองเห็นระดับน้ำได้ 360°

มองเห็นระดับน้ำได้ 360°

ระดับน้ำที่สามารถอ่านได้ง่ายจากทุกมุม เพราะส่วนบนของตัวเครื่องทำจากวัสดุโปร่งแสง พร้อมลายเส้นรอบตัวกาแสดงระดับน้ำและปริมาณถ้วยอย่างชาญฉลาดได้อย่างมีสไตล์

ฐานวางไร้สายหมุนได้รอบ 360 องศาเพื่อให้ยกและวางกาได้สะดวก

ฐานวางไร้สายหมุนได้รอบ 360 องศาเพื่อให้ยกและวางกาได้สะดวก

ฐานวางไร้สายหมุนได้รอบ 360° เพื่อให้ยกและวางกาได้สะดวก

ที่พันสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

ที่พันสายไฟเพื่อให้จัดเก็บง่าย

สามารถพันสายไฟไว้รอบๆ ฐานของตัวเครื่องทำให้จัดวางกาต้มน้ำได้ง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_AWARD-612378

ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

3

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

24/05/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุณภาพดี มีระบบเซฟตี้ เดือดไว ดูทนทานค่ะ

ใช้ครั้งแรกไม่มีกลิ่นเหม็นพลาสติกอะไรเลย เดือดไว ชอบตรงเห็นระดับน้ำข้างใน แตะด้านนอกไม่ร้อนมากอย่างกาทั่วไปค่ะ มีระบบเซฟตี้ใส่น้ำน้อย กาไม่ทำงานคือดีมาก

ข้อดี

เห็นระดับน้ำ เดือดไว มีระบบเซฟตี้

ข้อเสีย

ไม่มีไฟแสดงสถานะว่าเครื่องกำลังทำงาน ปุ่มกดมันนิ่มๆดูไม่ค่อยจะทนทาน

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ

Date of Use 2020-04-24

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ

Date of Use 2020-04-24

30/04/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เรียบง่าย สะดวก

ใช้งานง่าย เดือดเร็ว ไม่มีเหม็นกลิ่นพลาสติกแม้เปิดใช้ครั้งแรก

ข้อดี

สวย เดือดเร็ว

ข้อเสีย

ตัวดีดตัดไฟดูบอบบางไปหน่อย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ

Date of Use 2020-03-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ

Date of Use 2020-03-29

21/03/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุณภาพดี ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย

คุณภาพดี ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย เดือดเร็ว ทำความสะอาดง่าย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9334/26 กาต้มน้ำ

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