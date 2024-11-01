HD9339/80
ออกแบบทันสมัย ใช้ได้ยาวนาน
กาต้มน้ำทำจากแก้วขนาดครอบครัว 1.7 ลิตรของเรามีการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมด้วยไฟสัญญาณสีฟ้าที่ใช้งานง่ายภายในฐาน เพื่อให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่กาต้มน้ำเปิดอยู่ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นทำความร้อนสแตนเลสสตีลที่ซ่อนอยู่ช่วยให้การต้มเดือดอย่างรวดเร็วและทำความสะอาดง่ายดาย
แผ่นกรอง Micro-mesh ที่ถอดออกได้บนปากพวยกาจะดักจับอนุภาคตะกรันขนาดเล็กได้ถึง 200 ไมครอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้น้ำที่ใสสะอาด
ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง มีสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำพร้อม
ไฟสัญญาณเซ็นเซอร์สร้างโดยติดอยู่กับฐานกระจกใส ทั้งสวยสง่าและใช้งานง่าย เพื่อแสดงให้คุณทราบถึงเวลาที่กาต้มน้ำเปิดใช้งาน
สามารถอ่านระดับน้ำได้อย่างง่ายดายด้วยสัญญาณไฟที่อยู่ทั้งสองด้านของกาต้มน้ำ
ฝาปิดสามารถถอดออกได้ทั้งหมด ทำให้การทำความสะอาดด้านในเป็นไปได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง
เติมน้ำได้ทั้งทางปากพวยกา หรือเปิดฝาปิดที่ถอดออกได้
กาต้มน้ำไร้สายตั้งอยู่บนฐานวางหมุนได้ 360° เพื่อให้ยกและวางเปลี่ยนเปลี่ยนได้ง่าย
สามารถพันสายไฟไว้ใต้ฐานได้ ดังนั้นจึงมีความยาวที่เหมาะสมสำหรับทุกห้องครัวและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย
ขีดแสดงระดับน้ำเป็นถ้วยที่สะดวก ประกอบด้วยขีดแสดงระดับน้ำหนึ่งถ้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น ประหยัดทั้งพลังงาน (น้ำหนึ่งถ้วย 250 มล. ต่อ 1 ลิตร) และน้ำ ทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นด้วย
ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ประเทศผู้ผลิต
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