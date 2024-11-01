คำค้นหา

  • ออกแบบทันสมัย ใช้ได้ยาวนาน ออกแบบทันสมัย ใช้ได้ยาวนาน ออกแบบทันสมัย ใช้ได้ยาวนาน

    ซีรี่ส์ 5000 กาต้มน้ำทำจากแก้ว - เบา 1.7 ลิตร

    HD9339/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ออกแบบทันสมัย ใช้ได้ยาวนาน

    กาต้มน้ำทำจากแก้วขนาดครอบครัว 1.7 ลิตรของเรามีการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมด้วยไฟสัญญาณสีฟ้าที่ใช้งานง่ายภายในฐาน เพื่อให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่กาต้มน้ำเปิดอยู่

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    ซีรี่ส์ 5000 กาต้มน้ำทำจากแก้ว - เบา 1.7 ลิตร

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู กาต้มน้ำ ทั้งหมด

    ออกแบบทันสมัย ใช้ได้ยาวนาน

    แก้วใสคมชัดทนทานพร้อมด้วยไฟเซนเซอร์

    • 1.7 ลิตร
    • ฝาปิดสามารถถอดออกได้
    • สัญญาณไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน
    ตัวนำความร้อนแบบแบนสำหรับการต้มเดือดอย่างรวดเร็ว

    ตัวนำความร้อนแบบแบนสำหรับการต้มเดือดอย่างรวดเร็ว

    แผ่นทำความร้อนสแตนเลสสตีลที่ซ่อนอยู่ช่วยให้การต้มเดือดอย่างรวดเร็วและทำความสะอาดง่ายดาย

    แผ่นกรอง Micro-mesh จะดักจับอนุภาคตะกรันขนาดเล็ก

    แผ่นกรอง Micro-mesh จะดักจับอนุภาคตะกรันขนาดเล็ก

    แผ่นกรอง Micro-mesh ที่ถอดออกได้บนปากพวยกาจะดักจับอนุภาคตะกรันขนาดเล็กได้ถึง 200 ไมครอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้น้ำที่ใสสะอาด

    ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง

    ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง

    ระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง มีสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อน้ำพร้อม

    สัญญาณไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน

    สัญญาณไฟแสดงสถานะสีน้ำเงิน

    ไฟสัญญาณเซ็นเซอร์สร้างโดยติดอยู่กับฐานกระจกใส ทั้งสวยสง่าและใช้งานง่าย เพื่อแสดงให้คุณทราบถึงเวลาที่กาต้มน้ำเปิดใช้งาน

    ขีดแสดงระดับน้ำ ง่ายต่อการอ่าน

    ขีดแสดงระดับน้ำ ง่ายต่อการอ่าน

    สามารถอ่านระดับน้ำได้อย่างง่ายดายด้วยสัญญาณไฟที่อยู่ทั้งสองด้านของกาต้มน้ำ

    ฝาปิดสามารถถอดออกได้ ทำให้การทำความสะอาดด้านในเป็นไปได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง

    ฝาปิดสามารถถอดออกได้ ทำให้การทำความสะอาดด้านในเป็นไปได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง

    ฝาปิดสามารถถอดออกได้ทั้งหมด ทำให้การทำความสะอาดด้านในเป็นไปได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง

    เติมน้ำผ่านฝาปิดหรือปากพวยได้ง่าย

    เติมน้ำผ่านฝาปิดหรือปากพวยได้ง่าย

    เติมน้ำได้ทั้งทางปากพวยกา หรือเปิดฝาปิดที่ถอดออกได้

    กาต้มน้ำไร้สายพร้อมฐานวางหมุนได้ 360°

    กาต้มน้ำไร้สายพร้อมฐานวางหมุนได้ 360°

    กาต้มน้ำไร้สายตั้งอยู่บนฐานวางหมุนได้ 360° เพื่อให้ยกและวางเปลี่ยนเปลี่ยนได้ง่าย

    ที่ม้วนเก็บสายไฟเพื่อการจัดการและจัดเก็บได้ง่าย

    ที่ม้วนเก็บสายไฟเพื่อการจัดการและจัดเก็บได้ง่าย

    สามารถพันสายไฟไว้ใต้ฐานได้ ดังนั้นจึงมีความยาวที่เหมาะสมสำหรับทุกห้องครัวและจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย

    ประหยัดพลังงานสูงสุด 66% ด้วยขีดแสดงระดับน้ำเป็นถ้วย

    ประหยัดพลังงานสูงสุด 66% ด้วยขีดแสดงระดับน้ำเป็นถ้วย

    ขีดแสดงระดับน้ำเป็นถ้วยที่สะดวก ประกอบด้วยขีดแสดงระดับน้ำหนึ่งถ้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น ประหยัดทั้งพลังงาน (น้ำหนึ่งถ้วย 250 มล. ต่อ 1 ลิตร) และน้ำ ทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นด้วย

    ตัวควบคุม STRIX

    ตัวควบคุม STRIX ที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักรมีระบบความปลอดภัยหลายทิศทางป้องกันการต้มแห้ง รวมถึงสวิตช์ปิดอัตโนมัติเมื่อพร้อมหรือยกกาต้มน้ำออกจากฐาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      แก้ว
      ความจุแทงค์น้ำ
      1.7 ลิตร
      รับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1850-2200 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ความถี่
      50-60Hz
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      14.6 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      23.3 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      24.8 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1150 กรัม
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      23 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      23 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      31.2 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      548.8 กรัม

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด