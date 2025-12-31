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HD9384/20
เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
กำลังค้นหารสชาติที่ดีที่สุดของเครื่องดื่มอยู่ใช่หรือไม่ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มร้อนที่มีรสชาติดีที่สุด ควรเตรียมเครื่องดื่มด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยการเลือกไอคอนอุณหภูมิที่ถูกต้องบนกาต้มน้ำของคุณ เพียงเท่านี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติที่ดีที่สุดของเครื่องดื่มร้อนถ้วยโปรดของคุณได้
1.7 ลิตร 2400 วัตต์
ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล
ดำ
ฝาปิดสปริง
การตั้งค่าอุณภูมิล่วงหน้าที่ 40, 80, 90, 95 และ 100°C ทำให้คุณได้น้ำที่มีอุณหภูมิพอเหมาะสำหรับชา กาแฟผง ซุบ หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ตามต้องการ
ทำให้ผู้ใช้ต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการใช้ จึงประหยัดพลังงานและน้ำเพื่อร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ฐานวางไร้สายหมุนได้รอบ 360° เพื่อให้ยกและวางกาได้สะดวก
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