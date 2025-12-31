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ทุกรุ่น

  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน
  • เครื่องดื่มร้อนรสละมุน

ยกเลิกการผลิต

Avance Collectionกาต้มน้ำ

HD9384/20

เครื่องดื่มร้อนรสละมุน

กำลังค้นหารสชาติที่ดีที่สุดของเครื่องดื่มอยู่ใช่หรือไม่ เพื่อให้ได้เครื่องดื่มร้อนที่มีรสชาติดีที่สุด ควรเตรียมเครื่องดื่มด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยการเลือกไอคอนอุณหภูมิที่ถูกต้องบนกาต้มน้ำของคุณ เพียงเท่านี้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติที่ดีที่สุดของเครื่องดื่มร้อนถ้วยโปรดของคุณได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับน้ำดื่มของคุณ

เครื่องดื่มร้อนรสละมุน

  • 1.7 ลิตร 2400 วัตต์

  • ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล

  • ดำ

  • ฝาปิดสปริง

ปุ่มตั้งอุณหภูมิล่วงหน้า 5 ปุ่ม ให้คุณเลือกอุณภูมิเครื่องดื่มร้อนที่คุณต้องการ

ปุ่มตั้งอุณหภูมิล่วงหน้า 5 ปุ่ม ให้คุณเลือกอุณภูมิเครื่องดื่มร้อนที่คุณต้องการ

การตั้งค่าอุณภูมิล่วงหน้าที่ 40, 80, 90, 95 และ 100°C ทำให้คุณได้น้ำที่มีอุณหภูมิพอเหมาะสำหรับชา กาแฟผง ซุบ หรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ตามต้องการ

แสดงระดับน้ำหนึ่งถ้วยเพื่อต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

แสดงระดับน้ำหนึ่งถ้วยเพื่อต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น

ทำให้ผู้ใช้ต้มน้ำในปริมาณที่ต้องการใช้ จึงประหยัดพลังงานและน้ำเพื่อร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ฐานวางหมุนได้ 360° ไร้สาย

ฐานวางหมุนได้ 360° ไร้สาย

ฐานวางไร้สายหมุนได้รอบ 360° เพื่อให้ยกและวางกาได้สะดวก

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี