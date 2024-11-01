HD9952/01
ชุดอบขนมมือโปร
ด้วยชุดอบขนมมือโปร Philips airfryer แบบพิเศษนี้ คุณสามารถสร้างสูตรการอบที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้ ฝึกฝนวิธีการอบเค้กแสนอร่อย ขนมปัง และกราแตง คีช และอื่นๆ อีกมากมายด้วยวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มาพร้อมกับหนังสือที่มีเคล็ดลับจากเชฟ สูตรอาหารสำหรับมือใหม่ และเวลาในการปรุงอาหารด้วย Airfryer
อุปกรณ์เสริมการอบและถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นไปอีก!
อุปกรณ์อบขนม Philips ยังเหมาะกับการทำสตูว์ ราตาตุย ฟริททาร์ทาร์ ลาซานญ่า กราแตง เนื้ออบซอสและเมนูอื่นๆ ทานให้อร่อย!
คุณสามารถแกะมัฟฟินหรือคัพเค้กออกจากถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ได้ง่่ายเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำมีความยืดหยุ่น ทั้งยังมีขอบหยักเป็นคลื่นทำให้ถ้วยมัฟฟินดูดียิ่งขึ้น! หนำซ้ำยังทำจากซิลิโคนไร้กลิ่น จึงสามารถใช้ถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ซ้ำกันหลายๆ ครั้งได้!
การใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
พร้อมอุปกรณ์เสริม
ความยั่งยืน
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