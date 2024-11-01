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    ชุดอบขนมมือโปร

    HD9952/01

    ชุดอบขนมมือโปร

    ด้วยชุดอบขนมมือโปร Philips airfryer แบบพิเศษนี้ คุณสามารถสร้างสูตรการอบที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้ ฝึกฝนวิธีการอบเค้กแสนอร่อย ขนมปัง และกราแตง คีช และอื่นๆ อีกมากมายด้วยวิธีที่ง่าย รวดเร็ว และดีต่อสุขภาพ

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    ชุดอบขนมมือโปร

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    ชุดอบขนมมือโปร

    อุปกรณ์และเคล็ดลับการอบขนมด้วย Airfryer แบบมือโปร

    • ชุดอบขนมมือโปร
    • อุปกรณ์เสริมการอบ 1 ชุด
    • ถ้วยมัฟฟินซิลิโคน 9 ถ้วย
    • ตำราอาหาร 1 เล่ม
    หนังสือสำหรับฝึกฝนทักษะการอบ

    หนังสือสำหรับฝึกฝนทักษะการอบ

    มาพร้อมกับหนังสือที่มีเคล็ดลับจากเชฟ สูตรอาหารสำหรับมือใหม่ และเวลาในการปรุงอาหารด้วย Airfryer

    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมการอบและถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นไปอีก!

    อุปกรณ์เสริมสำหรับการอบแบบไม่ติดอาหารพอดีกับ Airfryer XXL อย่างสมบูรณ์แบบ

    อุปกรณ์อบขนม Philips ยังเหมาะกับการทำสตูว์ ราตาตุย ฟริททาร์ทาร์ ลาซานญ่า กราแตง เนื้ออบซอสและเมนูอื่นๆ ทานให้อร่อย!

    ถ้วยมัฟฟินซิลิโคน 7 ถ้วยสำหรับอาหารอบที่แตกต่างกัน

    คุณสามารถแกะมัฟฟินหรือคัพเค้กออกจากถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ได้ง่่ายเนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำมีความยืดหยุ่น ทั้งยังมีขอบหยักเป็นคลื่นทำให้ถ้วยมัฟฟินดูดียิ่งขึ้น! หนำซ้ำยังทำจากซิลิโคนไร้กลิ่น จึงสามารถใช้ถ้วยมัฟฟิน Airfryer เหล่านี้ซ้ำกันหลายๆ ครั้งได้!

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การใช้งานผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

      สามารถใช้งานได้กับ
      HD9630, HD9750, HD9650, HD9651, HD9652, HD9653, HD9654, HD9762, HD9765, HD9860, HD9861, HD9863, HD9867, HD9870

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยxกxส)
      240 x 240 x 90  mm
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      220 x 210 x 75  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      0.506  kg

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ถ้วยมัฟฟิน 9 ถ้วย
      มี
      อุปกรณ์เสริมการอบ
      มี
      ถาดอบ
      มี
      หนังสือ
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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