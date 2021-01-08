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  • ใช้งานง่ายและทนทาน
  • ใช้งานง่ายและทนทาน

ยกเลิกการผลิต

LightCareเตารีดแห้ง

HI108/01

5

| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ใช้งานง่ายและทนทาน

เตารีดแห้งของ Philips Light Care เบาแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ช่วยเบาแรงของคุณแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

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ใช้งานง่ายและทนทาน

  • แผ่นทำความร้อน Linished

  • 1000 W

  • สายยาว 1.7 ม.

แผ่นทำความร้อน Linished

แผ่นทำความร้อน Linished

แผ่นทำความร้อน Linished

ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว

ด้ามจับนุ่มมือที่มีพื้นผิวจับกระชับกันลื่น

ด้ามจับนุ่มมือที่มีพื้นผิวจับกระชับกันลื่น

พื้นผิวกันลื่นบนที่จับเตารีดช่วยให้จับได้กระชับสบายมือ เหมาะมือและไม่ลื่นหลุดขณะรีดผ้า

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

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5.0

จาก 5

3

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

08/01/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

เตารีดแหเงฟิลลิปส์

มั่นใจในความปลอดภัยได้เลย ถ้าเป็นแบรนด์ฟิลลิปส์ ถ้าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชิ้น เป็นแบรนด์แรกที่นึกถึงค่ะ

ข้อดี

น้ำหนักพอประมาณ รีดเรียบลื่นดี สายไฟแข็งแรงและยาวดี

ข้อเสีย

ไม่พบข้อเสีย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง

Date of Use 2019-12-07

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง

Date of Use 2019-12-07

22/09/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีมากๆ

เตารีดแห้งรีดลื่นมากๆ น้ำหนักเบา ราคาน่ารักคะ เหมาะกับทุกบ้านควรมี

ข้อดี

น้ำเบารีดง่าย

ข้อเสีย

ปลั๊กน่าจะมี3 รูคือสายดินมาด้วยคะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง

Date of Use 2020-03-21

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง

Date of Use 2020-03-21

01/08/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

น้ำหนักเบารีดเรียบเร็วไม่ดูดผ้า

น้ำหนักเบารีดเรียบเร็เวลารีดแผ่นเตารีดไม่ดูดผ้ารีดง่าย ปรับระดับความร้อนได้เหมาะสมตามการใช้งาน

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง

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