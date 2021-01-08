รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
ใช้งานง่ายและทนทาน
เตารีดแห้งของ Philips Light Care เบาแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ช่วยเบาแรงของคุณแต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
แผ่นทำความร้อน Linished
1000 W
สายยาว 1.7 ม.
แผ่นทำความร้อน Linished
ร่องรีดกระดุมช่วยให้รีดบริเวณร่องกระดุมและตะเข็บผ้าได้รวดเร็ว
พื้นผิวกันลื่นบนที่จับเตารีดช่วยให้จับได้กระชับสบายมือ เหมาะมือและไม่ลื่นหลุดขณะรีดผ้า
รางวัล
5.0
จาก 5
3
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
08/01/2021
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
เตารีดแหเงฟิลลิปส์
มั่นใจในความปลอดภัยได้เลย ถ้าเป็นแบรนด์ฟิลลิปส์ ถ้าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชิ้น เป็นแบรนด์แรกที่นึกถึงค่ะ
ข้อดี
น้ำหนักพอประมาณ รีดเรียบลื่นดี สายไฟแข็งแรงและยาวดี
ข้อเสีย
ไม่พบข้อเสีย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง
Date of Use 2019-12-07
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง
Date of Use 2019-12-07
มินยอง
22/09/2020
ประเทศไทย
ดีมากๆ
เตารีดแห้งรีดลื่นมากๆ น้ำหนักเบา ราคาน่ารักคะ เหมาะกับทุกบ้านควรมี
ข้อดี
น้ำเบารีดง่าย
ข้อเสีย
ปลั๊กน่าจะมี3 รูคือสายดินมาด้วยคะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง
Date of Use 2020-03-21
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง
Date of Use 2020-03-21
Kul2519
01/08/2019
ประเทศไทย
น้ำหนักเบารีดเรียบเร็วไม่ดูดผ้า
น้ำหนักเบารีดเรียบเร็เวลารีดแผ่นเตารีดไม่ดูดผ้ารีดง่าย ปรับระดับความร้อนได้เหมาะสมตามการใช้งาน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ LightCare HI108/01 เตารีดแห้ง