HP3643
บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี
InfraCare จาก Philips ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลอดอินฟราเรดกำลังไฟ 650 วัตต์ให้ความอบอุ่นสบายที่สุดและสามารถแทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังพร้อมกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายครอบคลุมพื้นที่ครึ่งตัวซึ่งกว้างถึง 60 x 40 ซม.ดูประโยชน์ทั้งหมด
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Philips InfraCare HP 3643 สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยในพื้นที่ขนาด 60x40 ซม. ได้เป็นอย่างดี เช่น แผ่นหลังทั้งหมด, ไหล่ทั้งสองข้างและคอ หรือน่อง InfraCare โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีหลอดไฟฮาโลเจนอินฟราเรดที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด หลอดไฟฮาโลเจนกำลังแรง 650 วัตต์ พร้อมแผ่นกรองและระบบแสงพิเศษได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ จึงสามารถบำบัดร่างกายได้ครึ่งตัว (60x40 ซม.) และมีความอุ่นสบายมากขึ้น ด้วยการกระจายความอบอุ่นจากแสงอินฟราเรดลงบนพื้นที่บำบัดให้สม่ำเสมอเท่าๆ กัน
InfraCare HP 3643 มีความยืดหยุ่นสูงจึงใช้บำบัดร่างกายได้ถึงครึ่งตัวและใช้งานได้ในอิริยาบทต่างๆ (นอนบนเตียงหรือเก้าอี้) นอกจากหลอดไฟจะปรับความสูงได้แล้ว ยังสามารถปรับตำแหน่งให้บำบัดส่วนของร่างกายได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะปรับเอียงในแนวนอนหรือแนวตั้ง (ซ้าย/ขวา 90 องศา) หรือปรับเอียงขึ้นหรือลง (45 องศา)
InfraCare HP3643 ใช้กับบริเวณคอและไหล่ได้สะดวกจึงสามารถบำบัดอาการเจ็บกล้ามเนื้อด้วยความอบอุ่นที่พอเหมาะ สามารถปรับความสูงของหลอดไฟได้ตั้งแต่ 60 ถึง 120 ซม. คุณจึงใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะนอนอยู่บนเตียงหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ตาม
แสงอินฟราเรดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถบำบัดการเจ็บและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อที่แข็งเกร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความอบอุ่นสบายตัวจากแสงอินฟราเรดที่แทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและทำให้กล้ามเนื้ออบอุ่นขึ้น กล้ามเนื้อจะค่อยๆ คลายตัวและผ่อนคลายโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเนื้อเยื่อยืดหยุ่นได้มากขึ้น ความอบอุ่นจะลดความเมื่อยล้าและทำให้ข้อยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้น
แสงอินฟาเรดและความอบอุ่นจะซึมลึกเข้าสู่ผิวหนัง ให้การกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและขนายหลอดเลือด นอกจากนี้ แสงอินฟาเรดช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญอาหารและขจัดของเสียออกจากร่างกาย
การบำบัดร่างกายครึ่งร่าง
บรรเทาอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ข้อมูลทางด้าน Logistic
ความปลอดภัย
ใช้งานได้ง่าย
อุปกรณ์ทางการแพทย์
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