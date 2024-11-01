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  • บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี

    หลอดไฟอินฟาเรด InfraCare

    HP3643

    บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี

    InfraCare จาก Philips ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลอดอินฟราเรดกำลังไฟ 650 วัตต์ให้ความอบอุ่นสบายที่สุดและสามารถแทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังพร้อมกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายครอบคลุมพื้นที่ครึ่งตัวซึ่งกว้างถึง 60 x 40 ซม.

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    หลอดไฟอินฟาเรด InfraCare

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    บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี

    แสงอินฟราเรดสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    • 650 วัตต์
    • บำบัดร่างกายได้ถึงครึ่งตัว
    • สูง 124ซม.
    หลอดฮาโลเจนอินฟราเรด 650 วัตต์

    หลอดฮาโลเจนอินฟราเรด 650 วัตต์

    Philips InfraCare HP 3643 สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยในพื้นที่ขนาด 60x40 ซม. ได้เป็นอย่างดี เช่น แผ่นหลังทั้งหมด, ไหล่ทั้งสองข้างและคอ หรือน่อง InfraCare โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีหลอดไฟฮาโลเจนอินฟราเรดที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด หลอดไฟฮาโลเจนกำลังแรง 650 วัตต์ พร้อมแผ่นกรองและระบบแสงพิเศษได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ จึงสามารถบำบัดร่างกายได้ครึ่งตัว (60x40 ซม.) และมีความอุ่นสบายมากขึ้น ด้วยการกระจายความอบอุ่นจากแสงอินฟราเรดลงบนพื้นที่บำบัดให้สม่ำเสมอเท่าๆ กัน

    ปรับมุมและหมุนได้ตามต้องการ

    ปรับมุมและหมุนได้ตามต้องการ

    InfraCare HP 3643 มีความยืดหยุ่นสูงจึงใช้บำบัดร่างกายได้ถึงครึ่งตัวและใช้งานได้ในอิริยาบทต่างๆ (นอนบนเตียงหรือเก้าอี้) นอกจากหลอดไฟจะปรับความสูงได้แล้ว ยังสามารถปรับตำแหน่งให้บำบัดส่วนของร่างกายได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะปรับเอียงในแนวนอนหรือแนวตั้ง (ซ้าย/ขวา 90 องศา) หรือปรับเอียงขึ้นหรือลง (45 องศา)

    ใช้บริเวณคอและไหล่ได้สะดวก

    ใช้บริเวณคอและไหล่ได้สะดวก

    InfraCare HP3643 ใช้กับบริเวณคอและไหล่ได้สะดวกจึงสามารถบำบัดอาการเจ็บกล้ามเนื้อด้วยความอบอุ่นที่พอเหมาะ สามารถปรับความสูงของหลอดไฟได้ตั้งแต่ 60 ถึง 120 ซม. คุณจึงใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะนอนอยู่บนเตียงหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ตาม

    ความร้อนจากแสงอินฟราเรดจะแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนัง

    ความร้อนจากแสงอินฟราเรดจะแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนัง

    แสงอินฟราเรดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถบำบัดการเจ็บและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อที่แข็งเกร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความอบอุ่นสบายตัวจากแสงอินฟราเรดที่แทรกซึมลึกเข้าสู่ผิวหนังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและทำให้กล้ามเนื้ออบอุ่นขึ้น กล้ามเนื้อจะค่อยๆ คลายตัวและผ่อนคลายโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเนื้อเยื่อยืดหยุ่นได้มากขึ้น ความอบอุ่นจะลดความเมื่อยล้าและทำให้ข้อยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้น

    กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

    แสงอินฟาเรดและความอบอุ่นจะซึมลึกเข้าสู่ผิวหนัง ให้การกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและขนายหลอดเลือด นอกจากนี้ แสงอินฟาเรดช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญอาหารและขจัดของเสียออกจากร่างกาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การบำบัดร่างกายครึ่งร่าง

      พื้นที่บำบัด
      60x40  ซม.
      หลอดไฟฮาโลเจนอินฟราเรด
      650  วัตต์

    • บรรเทาอาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพ

      ความอบอุ่นแทรกซึมได้ลึกยิ่งขึ้น
      ใช่

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      650  วัตต์
      ความยาวสายไฟ
      300  ม.
      ฉนวน
      Class II (หุ้มฉนวนสองชั้น)
      ความถี่
      50-60  เฮิร์ตซ์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-230 โวลต์, ไต้หวัน 110 โวลต์
      อายุใช้งานของหลอดไฟ
      500  ชั่วโมง

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      7.2  กก.
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      29x124x29  ซม.
      น้ำหนักกล่อง F-Box
      9.1  กก.
      ปริมาณของ Euro pallet
      24  ชิ้น
      ขนาดกล่อง F-box (=A-box)
      34.5x60x39  ซม.
      ขนาดกล่อง F-box
      34.5x60x39  ซม.
      น้ำหนักกล่อง F-box (=A-box)
      9.1  กก.

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      รหัส CTV
      884364301000
      ประเทศผู้ผลิต
      เยอรมนี

    • ความปลอดภัย

      ปิดเองอัตโนมัติในเวลา 15 นาที
      ใช่
      ได้รับการรับรองจากสถาบัน IEC
      สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 60601 และ 60335

    • ใช้งานได้ง่าย

      ด้ามจับ 2 อัน
      เพื่อความสะดวกในการขนย้ายและตั้งวาง
      สามารถปรับได้
      0-40 องศา (ด้านหลัง)
      สวิตช์เปิด/ปิด
      ใช่
      ความสูงที่ยืดขยายได้
      62-127  ซม.
      หลอดไฟปรับตำแหน่งได้ง่าย (ซ้าย/ขวา)
      90
      หลอดไฟปรับตำแหน่งได้ง่าย (ขึ้น/ลง)
      45

    • อุปกรณ์ทางการแพทย์

      ข้อกำหนดอุปกรณ์การแพทย์
      • 2007/47/EC
      • MDD 93/42/EEC

    Badge-D2C

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