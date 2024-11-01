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    SalonCompact ไดร์เป่าผม

    HP4824

    เพื่อความรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยม

    คุณกำลังมองหาไดร์เป่าผมพลังแรงในรูปทรงกะทัดรัดใช่หรือไม่ SalonCompact ให้พลังการจัดแต่งทรง 1000w ในขนาดเล็กกะทัดรัดและใช้งานง่าย คำตอบของทุกสิ่งที่คุณต้องการจากไดร์เป่าผม

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    SalonCompact ไดร์เป่าผม

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    SalonCompact

    • 1100 วัตต์
    1100 วัตต์เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงาม

    1100 วัตต์เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงาม

    ไดร์เป่าผมพลังแรง 1100 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม

    ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

    ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

    ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้มีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้ไดร์เป่าผมมีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดจึงจัดเก็บไว้ได้ทุกที่

    ตั้งค่าได้สองแบบเพื่อการเป่าผมแห้งที่ใส่ใจต่อเส้นผม

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมในสไตล์ที่ต้องการได้สวยสมบูรณ์แบบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การบริการ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ขนาดวัตต์
      1100  วัตต์
    Badge-D2C

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