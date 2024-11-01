HP4824
เพื่อความรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยม
คุณกำลังมองหาไดร์เป่าผมพลังแรงในรูปทรงกะทัดรัดใช่หรือไม่ SalonCompact ให้พลังการจัดแต่งทรง 1000w ในขนาดเล็กกะทัดรัดและใช้งานง่าย คำตอบของทุกสิ่งที่คุณต้องการจากไดร์เป่าผมดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1100 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย
ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม
ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้มีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้ไดร์เป่าผมมีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดจึงจัดเก็บไว้ได้ทุกที่
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมในสไตล์ที่ต้องการได้สวยสมบูรณ์แบบ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด