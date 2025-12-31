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SalonDry 'n Straightไดร์เป่าผม

HP4867/00

เป่าผมพร้อมจัดแต่งทรงได้อย่างง่ายดาย

คุณต้องการเป่าผมแห้งพร้อมมีเส้นผมตรงเป็นเงางามใช่หรือไม่ SalonDry ‘n’ Straight ประกอบด้วยพลังไอออนเป่าผมแห้ง 1800W และหวีปรับขึ้นลงได้เพื่อช่วยให้คุณมีเส้นผมตรงไปพร้อมกับการเป่าผมแห้งได้ในครั้งเดียว

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SalonDry 'n Straight

เป่าผมพร้อมจัดแต่งทรงได้อย่างง่ายดาย

  • 1800 วัตต์

  • หวีปรับขึ้น-ลงได้

  • เพิ่มพลังไอออน

หวียืดผมช่วยสางเส้นผมได้อย่างง่ายดาย

ลมเป่าจะเป่าลงบนหวีโดยตรงพร้อมๆ กับการหวีผมเพื่อให้ได้ผมสวยเรียบตรงง่ายกว่าที่เคย สามารถใช้หวีสำหรับการยืดผมหรือจัดแต่งทรงได้

หวีปรับขึ้น-ลงได้ช่วยให้คุณยืดเส้นผมให้เหยียดตรงได้ตั้งแต่โคนจรดปลายผม

หวีปรับขึ้น-ลงได้สามารถปรับตามความโค้งมนของศีรษะ คุณจึงยืดเส้นผมให้เหยียดตรงได้ตั้งแต่โคนจรดปลายผม

1800 วัตต์เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงาม

1800 วัตต์เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงาม

ไดร์เป่าผมพลังแรง 1800 วัตต์ ให้ลมเป่าแรงและการเป่าผมแห้งที่ดีที่สุด เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

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