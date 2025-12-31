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HP4867/00
เป่าผมพร้อมจัดแต่งทรงได้อย่างง่ายดาย
คุณต้องการเป่าผมแห้งพร้อมมีเส้นผมตรงเป็นเงางามใช่หรือไม่ SalonDry ‘n’ Straight ประกอบด้วยพลังไอออนเป่าผมแห้ง 1800W และหวีปรับขึ้นลงได้เพื่อช่วยให้คุณมีเส้นผมตรงไปพร้อมกับการเป่าผมแห้งได้ในครั้งเดียว
1800 วัตต์
หวีปรับขึ้น-ลงได้
เพิ่มพลังไอออน
ลมเป่าจะเป่าลงบนหวีโดยตรงพร้อมๆ กับการหวีผมเพื่อให้ได้ผมสวยเรียบตรงง่ายกว่าที่เคย สามารถใช้หวีสำหรับการยืดผมหรือจัดแต่งทรงได้
หวีปรับขึ้น-ลงได้สามารถปรับตามความโค้งมนของศีรษะ คุณจึงยืดเส้นผมให้เหยียดตรงได้ตั้งแต่โคนจรดปลายผม
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1800 วัตต์ ให้ลมเป่าแรงและการเป่าผมแห้งที่ดีที่สุด เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
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