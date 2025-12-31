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HP4885
Thermoprotect 57° C
ปกป้องเส้นผมของคุณแต่ยังคงได้ผลลัพธ์การเป่าแห้งแบบมืออาชีพด้วยไดร์เป่าผม SalonShine ThermoProtect รักษาอุณหภูมิการดูแลเส้นผมให้คงที่ที่ 57ºC เพื่อดูแลเส้นผมของคุณในระหว่างการเป่าแห้ง
1200 วัตต์
หัวเป่ากระจายลม
ลมเป่าเย็น
ไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผมสวยทุกๆ วัน
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่าย ให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างเต็มที่และจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย
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