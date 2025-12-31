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SalonShineไดร์เป่าผม

HP4885

Thermoprotect 57° C

ปกป้องเส้นผมของคุณแต่ยังคงได้ผลลัพธ์การเป่าแห้งแบบมืออาชีพด้วยไดร์เป่าผม SalonShine ThermoProtect รักษาอุณหภูมิการดูแลเส้นผมให้คงที่ที่ 57ºC เพื่อดูแลเส้นผมของคุณในระหว่างการเป่าแห้ง

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SalonShine

Thermoprotect 57° C

  • 1200 วัตต์

  • หัวเป่ากระจายลม

  • ลมเป่าเย็น

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

ไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผมสวยทุกๆ วัน

ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่าย ให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างเต็มที่และจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

หัวเป่าของไดร์เป่าผมทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงผมขั้นสุดท้าย

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