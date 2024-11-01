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  • เป่าผมให้แห้งได้เร็วพร้อมประกายเงางามอย่างล้ำลึก เป่าผมให้แห้งได้เร็วพร้อมประกายเงางามอย่างล้ำลึก เป่าผมให้แห้งได้เร็วพร้อมประกายเงางามอย่างล้ำลึก

    DryCare Essential ไดร์เป่าผม

    HP4935/22

    เป่าผมให้แห้งได้เร็วพร้อมประกายเงางามอย่างล้ำลึก

    SalonDry Active ION ผสานเทคโนโลยีไอออนและพลังเป่าผมแห้ง 2000 วัตต์ เพื่อเป่าผมแห้งพร้อมเพิ่มประกายเงางามให้กับเส้นผม ถือได้ว่าเป็นการเป่าผมแห้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ไหม

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,490.00

    DryCare Essential ไดร์เป่าผม

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    เป่าผมให้แห้งได้เร็วพร้อมประกายเงางามอย่างล้ำลึก

    ไดร์เป่าผม SalonDry Active ION

    • Ionic Care
    • 2000W
    • ตั้งระดับความร้อนและแรงลมได้ 6 รูปแบบ
    • ลมเป่าเย็น
    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงขั้นสุดท้าย

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม

    สายไฟ 1.8 ม.

    สายไฟ 1.8 ม.

    การตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิที่สามารถปรับได้ถึง 6 แบบ

    การตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิที่สามารถปรับได้ถึง 6 แบบ

    ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2000 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับซาลอน

    ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2000 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับซาลอน

    ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

    ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8  ม.
      ขนาดวัตต์
      2000  วัตต์

    • คุณสมบัติ

      ลมเป่าเย็น
      ได้
      การปรับสภาพด้วยไอออน
      ได้
      ห่วงสำหรับแขวน
      ได้

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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