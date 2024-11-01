HP4935/22
เป่าผมให้แห้งได้เร็วพร้อมประกายเงางามอย่างล้ำลึก
SalonDry Active ION ผสานเทคโนโลยีไอออนและพลังเป่าผมแห้ง 2000 วัตต์ เพื่อเป่าผมแห้งพร้อมเพิ่มประกายเงางามให้กับเส้นผม ถือได้ว่าเป็นการเป่าผมแห้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ไหมดูประโยชน์ทั้งหมด
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ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์
หัวเป่าทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และเหมาะกับการแต่งทรงเฉพาะที่หรือแต่งทรงขั้นสุดท้าย
ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
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