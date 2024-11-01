HP6342/00
โกนง่าย ปลอดภัย
เครื่องโกนขนที่มีประสิทธิภาพรอบด้านเครื่องนี้ ให้คุณโกนขนทั่วร่างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และปลอดภัย ความลับอยู่ที่หัวโกนขนาดเล็ก ซึ่งตัดได้อย่างรวดเร็วขณะปกป้องผิวของคุณ ให้คุณสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล และเรียบเนียนทุกครั้งหลังการใช้!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หัวโกนอ่อนนุ่ม ขนาดเล็กช่วยปกป้องผิวของคุณให้เรียบเนียนและนุ่มนวล
จับถือได้ถนัดมือ
สำหรับโกนอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลขณะอาบน้ำด้วยฝักบัวหรือในห้องน้ำด้วยด้ามจับกันลื่นเพื่อใช้การใช้งานที่ดีที่สุดทั้งแบบเปียกและแห้ง
โกนได้ทุกที่ด้วยเครื่องโกนขนสำหรับผู้หญิงไร้สายเครื่องนี้
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
ใช้งานง่าย
เปี่ยมประสิทธิภาพ
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