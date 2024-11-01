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    SatinShave Essential เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

    HP6342/00

    โกนง่าย ปลอดภัย

    เครื่องโกนขนที่มีประสิทธิภาพรอบด้านเครื่องนี้ ให้คุณโกนขนทั่วร่างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และปลอดภัย ความลับอยู่ที่หัวโกนขนาดเล็ก ซึ่งตัดได้อย่างรวดเร็วขณะปกป้องผิวของคุณ ให้คุณสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวล และเรียบเนียนทุกครั้งหลังการใช้!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,420.00

    SatinShave Essential เครื่องโกนขนไฟฟ้าเปียกและแห้ง

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    โกนง่าย ปลอดภัย

    • สำหรับขา
    • เครื่องโกนขนแบบฟอยล์ชั้นเดียว
    • ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
    ระบบการโกนปลอดภัยเพื่อการปกป้องผิวที่ดีที่สุด

    ระบบการโกนปลอดภัยเพื่อการปกป้องผิวที่ดีที่สุด

    หัวโกนอ่อนนุ่ม ขนาดเล็กช่วยปกป้องผิวของคุณให้เรียบเนียนและนุ่มนวล

    ที่จับเป็นเส้นโครง ออกแบบตามสรีรศาสตร์

    ที่จับเป็นเส้นโครง ออกแบบตามสรีรศาสตร์

    จับถือได้ถนัดมือ

    ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้งในห้องน้ำหรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว

    ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้งในห้องน้ำหรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว

    สำหรับโกนอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลขณะอาบน้ำด้วยฝักบัวหรือในห้องน้ำด้วยด้ามจับกันลื่นเพื่อใช้การใช้งานที่ดีที่สุดทั้งแบบเปียกและแห้ง

    ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

    ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

    โกนได้ทุกที่ด้วยเครื่องโกนขนสำหรับผู้หญิงไร้สายเครื่องนี้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      แปรงสำหรับทำความสะอาด
      ใช่
      แบตเตอรี่ AA x 2
      ใช่
      หวีสำหรับเล็ม
      ใช่
      หัวโกนขนาดเล็ก
      ใช่
      ฝาครอบปิดแบบพกพา
      ใช่
      ฝาครอบเสริมประสิทธิภาพ
      ใช่
      กระเป๋าใส่ดีไซน์หรู
      ใช่

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      2x 1.5  V
      จำนวนแผ่นฟอยล์กำจัดขน
      1

    • ใช้งานง่าย

      ด้ามจับ
      ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
      เปียกและแห้ง
      ใช่
      ไร้สาย
      ใช่

    • เปี่ยมประสิทธิภาพ

      หัวโกน
      เครื่องโกนขนแบบฟอยล์ชั้นเดียว

    Badge-D2C

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