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Satinelleเครื่องกำจัดขน

HP6509/01

ช่วยให้ผิวของคุณเรียบเนียนยาวนานขึ้น

เครื่องกำจัดขน Philips ใหม่รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการกำจัดขน กำจัดเส้นขนพร้อมราก ผิวคุณเนียนนุ่มยิ่งขึ้นนานหลายสัปดาห์ ไม่ใช่เพียงแค่หลายวัน พร้อมชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ซึ่งช่วยให้คุณสัมผัสถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องกำจัดขน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผิวคุณเนียนนุ่มยิ่งขึ้นนานหลายสัปดาห์ ไม่ใช่เพียงแค่หลายวัน

ช่วยให้ผิวของคุณเรียบเนียนยาวนานขึ้น

  • โกนตามร่างกายอย่างทั่วถึงด้วยหัวโกน

ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้เพื่อกำจัดขนอย่างนุ่มนวลและแนบสนิท

ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้เพื่อกำจัดขนอย่างนุ่มนวลและแนบสนิท

สามารถดึงเส้นขนได้แม้ขนเส้นสั้นเพื่อให้เครื่องกำจัดขนแนบสนิทกับผิวหนังได้มากที่สุดและช่วยให้ผิวของคุณผ่อนคลายพร้อมทั้งกำจัดขนอย่างนุ่มนวลได้ในเวลาเดียวกัน

หัวโกนพร้อมแปรงเล็มขนเพื่อกำจัดและกันขนในบริเวณที่บอบบาง

หัวโกนพร้อมแปรงเล็มขนเพื่อกำจัดและกันขนในบริเวณที่บอบบาง

อุปกรณ์หัวโกนที่สามารถเคลื่อนตัวเครื่องไปในแนวขอบบิกินีหรือใต้วงแขนเพื่อการกำจัดขนได้แนบสนิทและเกลี้ยงเกลา พร้อมทั้งเพิ่มแปรงเล็มขนใช้ในการตัดเส้นขนที่ยาวก่อนการใช้เครื่องกำจัดขนหรือเล็มเส้นขนบริเวณแนวขอบบิกินี

ด้ามจับถนัดมือ รูปทรงสะดวกต่อการใช้งาน

ด้ามจับถนัดมือ รูปทรงสะดวกต่อการใช้งาน

รูปทรงกลมเหมาะกระชับมือเพื่อให้กำจัดเส้นขนได้สะดวกสบาย ทั้งยังดูดีอีกด้วย!

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