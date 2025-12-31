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HP6509/01
ช่วยให้ผิวของคุณเรียบเนียนยาวนานขึ้น
เครื่องกำจัดขน Philips ใหม่รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการกำจัดขน กำจัดเส้นขนพร้อมราก ผิวคุณเนียนนุ่มยิ่งขึ้นนานหลายสัปดาห์ ไม่ใช่เพียงแค่หลายวัน พร้อมชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ซึ่งช่วยให้คุณสัมผัสถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องกำจัดขน
โกนตามร่างกายอย่างทั่วถึงด้วยหัวโกน
สามารถดึงเส้นขนได้แม้ขนเส้นสั้นเพื่อให้เครื่องกำจัดขนแนบสนิทกับผิวหนังได้มากที่สุดและช่วยให้ผิวของคุณผ่อนคลายพร้อมทั้งกำจัดขนอย่างนุ่มนวลได้ในเวลาเดียวกัน
อุปกรณ์หัวโกนที่สามารถเคลื่อนตัวเครื่องไปในแนวขอบบิกินีหรือใต้วงแขนเพื่อการกำจัดขนได้แนบสนิทและเกลี้ยงเกลา พร้อมทั้งเพิ่มแปรงเล็มขนใช้ในการตัดเส้นขนที่ยาวก่อนการใช้เครื่องกำจัดขนหรือเล็มเส้นขนบริเวณแนวขอบบิกินี
รูปทรงกลมเหมาะกระชับมือเพื่อให้กำจัดเส้นขนได้สะดวกสบาย ทั้งยังดูดีอีกด้วย!
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