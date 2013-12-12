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ยกเลิกการผลิต

SatinSoftเครื่องกำจัดขน

HP6519/01

4.6

| (8) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพลิดเพลินกับสัมผัสนุ่มลื่นดุจผ้าซาติน

เครื่องกำจัดขน Philips SatinSoft มาพร้อมกับระบบถนอมผิว ที่ช่วยปกป้องผิวพรรณจากอาการตึง และเพิ่มสุขอนามัยที่ดี พร้อมทั้งฝาครอบสำหรับบริเวณผิวที่บอบบาง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องกำจัดขนพร้อมระบบถนอมผิว

เพลิดเพลินกับสัมผัสนุ่มลื่นดุจผ้าซาติน

  • ระบบผลิตภัณฑ์ถนอมผิว

  • ฝาครอบสำหรับบริเวณที่บอบบาง

แปรงขัดผิวช่วยเผยผิวงามเปล่งประกาย

แปรงขัดผิวช่วยเผยผิวงามเปล่งประกาย

ด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ที่มีขนแปรงอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย ถือได้พอดีเพื่อให้คุณใช้งานได้สะดวก ทั้งการใช้งานแบบเปียกและแห้ง

การสั่นอย่างของแถบนวดช่วยกระตุ้นผิว

การสั่นอย่างของแถบนวดช่วยกระตุ้นผิว

การสั่นอย่างนุ่มนวลของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิวให้ความรู้สึกสบายในระหว่างกำจัดขน

ใบมีดที่ดึงอย่างอ่อนโยนจะทำให้ถอนขนได้โดยไม่ดึงผิวหนัง

ใบมีดที่ดึงอย่างอ่อนโยนจะทำให้ถอนขนได้โดยไม่ดึงผิวหนัง

เครื่องกำจัดขนมีใบมีดที่ดึงอย่างอ่อนโยนจะทำให้ถอนขนได้โดยไม่ดึงผิวหนัง

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.6

จาก 5

8

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

12/12/2013

Singapore

Singapore

easy to use

this product is wonderful, the design is pretty and it is convenient to bring around.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator

09/12/2013

Singapore

Singapore

Home of Excellent

For a very unique affordable prices and yet proven quality standards must try all the Philips products will surely won't regret.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator

09/12/2013

Singapore

Singapore

Excellent and very useful!

I do recommend this product very useful and give an exceptional performance kudos to Philips for providing such product!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator

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