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ยกเลิกการผลิต
เพลิดเพลินกับสัมผัสนุ่มลื่นดุจผ้าซาติน
เครื่องกำจัดขน Philips SatinSoft มาพร้อมกับระบบถนอมผิว ที่ช่วยปกป้องผิวพรรณจากอาการตึง และเพิ่มสุขอนามัยที่ดี พร้อมทั้งฝาครอบสำหรับบริเวณผิวที่บอบบาง
ระบบผลิตภัณฑ์ถนอมผิว
ฝาครอบสำหรับบริเวณที่บอบบาง
ด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ที่มีขนแปรงอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย ถือได้พอดีเพื่อให้คุณใช้งานได้สะดวก ทั้งการใช้งานแบบเปียกและแห้ง
การสั่นอย่างนุ่มนวลของแถบนวดช่วยกระตุ้นและบรรเทาการระคายเคืองผิวให้ความรู้สึกสบายในระหว่างกำจัดขน
เครื่องกำจัดขนมีใบมีดที่ดึงอย่างอ่อนโยนจะทำให้ถอนขนได้โดยไม่ดึงผิวหนัง
4.6
จาก 5
8
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
testing01
12/12/2013
Singapore
easy to use
this product is wonderful, the design is pretty and it is convenient to bring around.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator
ChenChen23
09/12/2013
Singapore
Home of Excellent
For a very unique affordable prices and yet proven quality standards must try all the Philips products will surely won't regret.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator
Louise24
09/12/2013
Singapore
Excellent and very useful!
I do recommend this product very useful and give an exceptional performance kudos to Philips for providing such product!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SatinSoft HP6519/01 Epilator