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ยกเลิกการผลิต

ไดร์เป่าผม

HP8102/00

4.1

| (22) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ

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ไดร์เป่าผมขนาดเล็ก Salon Extra

ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ

ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้มีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้ไดร์เป่าผมมีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดจึงจัดเก็บไว้ได้ทุกที่

1100 วัตต์เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงาม

1100 วัตต์เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงาม

ไดร์เป่าผมพลังแรง 1100 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบเพื่อเป่าผมแห้งพร้อมถนอมเส้นผม

การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบเพื่อเป่าผมแห้งพร้อมถนอมเส้นผม

เป่าผมแห้งพร้อมถนอมเส้นผมด้วยการตั้งค่าความเร็วที่ปรับได้ 2 แบบ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

22

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

26/05/2012

Singapore

Singapore

Compact!!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer

02/05/2012

Singapore

Singapore

Very practical to use. Its compact size enables me to bring for travels. Bought another 1 for my sister. She loves it!!!! Very handy.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer

19/03/2012

Singapore

Singapore

Very compact yet powerful. Hair dries very fast.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer

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