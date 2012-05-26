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ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ
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ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้มีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้ไดร์เป่าผมมีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดจึงจัดเก็บไว้ได้ทุกที่
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1100 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
เป่าผมแห้งพร้อมถนอมเส้นผมด้วยการตั้งค่าความเร็วที่ปรับได้ 2 แบบ
4.1
จาก 5
22
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
AinaLim
26/05/2012
Singapore
Compact!!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer
Asrio_Bin_BuhariAsrio
02/05/2012
Singapore
Very practical to use. Its compact size enables me to bring for travels. Bought another 1 for my sister. She loves it!!!! Very handy.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer
Huan_HuanTan
19/03/2012
Singapore
Very compact yet powerful. Hair dries very fast.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8102/00 Hairdryer