HP8108/00
เป่าแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ
ไดร์เป่าผม Philips Essential เครื่องนี้มาพร้อมกับความสมดุลอันสมบูรณ์แบบระหว่างพลังในการเป่าแห้งและการจัดแต่งทรงผม ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้ง่ายทั้งที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง สร้างผลลัพธ์ที่สวยงามและอ่อนโยนอย่างที่คุณต้องการได้ทุกที่ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไดร์เป่าผม Philips DryCare 1000 วัตต์ ให้ลมเป่าระดับดีเยี่ยมและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามในทุกๆ วัน
ไดร์เป่าผมแห้งมีการผสมผสานระหว่างความร้อน/ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2 ระดับเพื่อทำให้การแต่งทรงของคุณทำได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ
ไดร์เป่าผมมีที่จับที่สามารถพับได้ ทำให้จัดเก็บสำหรับเดินทางได้ง่าย
หัวเป่าปากแคบให้ลมตรงไปยังบริเวณเฉพาะ ทำให้จัดแต่งทรงเฉพาะจุดหรือจัดแต่งทรงอย่างแม่นยำได้ดีขึ้นเพื่อให้ลุคของคุณสมบูรณ์แบบ
ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้มีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้ไดร์เป่าผมมีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดจึงจัดเก็บไว้ได้ทุกที่
รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก
การตั้งค่าลมเย็นให้คุณเป่าผมแห้งด้วยอุณหภูมิที่อ่อนโยน เหมาะอย่างยิ่งต่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนและลดผมเสียในฤดูร้อน
สายยาว 1.5 ม. เพื่อความคล่องตัวสูงสุด
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
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