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  • เป่าแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ เป่าแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ เป่าแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ

    DryCare ไดร์เป่าผม

    HP8108/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เป่าแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ

    ไดร์เป่าผม Philips Essential เครื่องนี้มาพร้อมกับความสมดุลอันสมบูรณ์แบบระหว่างพลังในการเป่าแห้งและการจัดแต่งทรงผม ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้ง่ายทั้งที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง สร้างผลลัพธ์ที่สวยงามและอ่อนโยนอย่างที่คุณต้องการได้ทุกที่

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    DryCare ไดร์เป่าผม

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    เป่าแห้งและจัดแต่งทรงผมได้ง่ายๆ

    • 1000 วัตต์
    แรงลม 1000 วัตต์ เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    แรงลม 1000 วัตต์ เพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    ไดร์เป่าผม Philips DryCare 1000 วัตต์ ให้ลมเป่าระดับดีเยี่ยมและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผลลัพธ์ที่สวยงามในทุกๆ วัน

    การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    การตั้งค่าความเร็วปรับได้ 2 แบบเพื่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน

    ไดร์เป่าผมแห้งมีการผสมผสานระหว่างความร้อน/ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2 ระดับเพื่อทำให้การแต่งทรงของคุณทำได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบ

    ด้ามจับพับเก็บได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ด้ามจับพับเก็บได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ไดร์เป่าผมมีที่จับที่สามารถพับได้ ทำให้จัดเก็บสำหรับเดินทางได้ง่าย

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบสำหรับเป่าผมเฉพาะที่

    หัวเป่าปากแคบให้ลมตรงไปยังบริเวณเฉพาะ ทำให้จัดแต่งทรงเฉพาะจุดหรือจัดแต่งทรงอย่างแม่นยำได้ดีขึ้นเพื่อให้ลุคของคุณสมบูรณ์แบบ

    ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

    ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

    ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้มีขนาดกะทัดรัดและถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้ไดร์เป่าผมมีน้ำหนักเบาและควบคุมง่าย ด้วยขนาดที่เล็กกะทัดรัดจึงจัดเก็บไว้ได้ทุกที่

    รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก

    รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก

    รับประกัน 2 ปี ทั่วโลก

    การตั้งค่าลมเย็นสำหรับการเป่าผมแห้งอ่อนโยนมากขึ้น

    การตั้งค่าลมเย็นสำหรับการเป่าผมแห้งอ่อนโยนมากขึ้น

    การตั้งค่าลมเย็นให้คุณเป่าผมแห้งด้วยอุณหภูมิที่อ่อนโยน เหมาะอย่างยิ่งต่อการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนและลดผมเสียในฤดูร้อน

    สายยาว 1.5 ม. เพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    สายยาว 1.5 ม. เพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.5  ม.
      ขนาดวัตต์
      1000  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      มอเตอร์
      มอเตอร์ DC

    • คุณสมบัติ

      ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
      ใช่
      การตั้งค่า
      การตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับ
      หัวเป่า / หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวด
      ใช่
      รูปทรงเล็กกะทัดรัด
      ใช่

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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