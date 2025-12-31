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HP8112/00
ดูแลเส้นผมของคุณได้ด้วยวิธีง่ายๆ
ไดร์เป่าผมซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและดีไซน์สวยนี้จะเป่าเส้นผมคุณให้แห้งได้อย่างรวดเร็ว
1100 วัตต์
การตั้งค่าความเร็วที่ปรับได้ 3 แบบ
ไดร์เป่าผมซึ่งมีขนาดกะทัดรัดนี้ สามารถเลือกความร้อนและความเร็วล่วงหน้าได้ 3 ระดับ เพื่อการไดร์ผมที่สะดวก รวดเร็วและเหมาะแก่การดูแลเส้นผม
การตั้งค่าลมเย็นเป็นการตั้งค่าความร้อนในระดับต่ำเพื่อเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนช่วยลดปัญหาผมแห้งเสีย ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผมทุกประเภท แต่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อผมแห้งเสีย ผมแห้งและผมเส้นเล็ก เป็นการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับฤดูร้อนที่ร้อนแสนร้อน!
หัวเป่าทำงานโดยเป่าลมเน้นตรงไปยังบริเวณที่ต้องการ คุณจึงจัดแต่งทรงผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการอย่างแม่นยำ และไดร์ผมได้อย่างรวดเร็ว
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