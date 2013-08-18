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ยกเลิกการผลิต
ถนอมดูแลเส้นผมของคุณได้ดีกว่า
ดูแลเส้นผมเมื่อคุณเป่าแห้งด้วยไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ Care &Control ใหม่
1200 วัตต์
Salon Essential
พับเก็บได้
ไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผมสวยทุกๆ วัน
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
ไดร์เป่าผมมีด้ามจับที่พับเก็บได้ ทำให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยให้จัดเก็บได้ง่าย แม้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาดเล็กมาก และคุณสามารถพกติดตัวขณะเดินทางไปได้ทุกที่
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รางวัล
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
axraphael
18/08/2013
Malaysia
multi products features
this product has versatile products and versality is not owned by other product to use this products is simple and not hard
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8115/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8115/00 Hairdryer