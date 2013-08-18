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ยกเลิกการผลิต

ไดร์เป่าผม

HP8115/00

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

ถนอมดูแลเส้นผมของคุณได้ดีกว่า

ดูแลเส้นผมเมื่อคุณเป่าแห้งด้วยไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ Care &Control ใหม่

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ไดร์เป่าผม Care&Control

ถนอมดูแลเส้นผมของคุณได้ดีกว่า

  • 1200 วัตต์

  • Salon Essential

  • พับเก็บได้

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

1200 วัตต์ ผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผลลัพธ์สวยงาม

ไดร์เป่าผม 1200 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยนเพื่อผมสวยทุกๆ วัน

การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

ด้ามจับสามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการพกพา

ด้ามจับสามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการพกพา

ไดร์เป่าผมมีด้ามจับที่พับเก็บได้ ทำให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยให้จัดเก็บได้ง่าย แม้ในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาดเล็กมาก และคุณสามารถพกติดตัวขณะเดินทางไปได้ทุกที่

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ AWARD-612375

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

multi products features

this product has versatile products and versality is not owned by other product to use this products is simple and not hard

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8115/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8115/00 Hairdryer

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