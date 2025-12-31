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  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
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ยกเลิกการผลิต

ไดร์เป่าผม

HP8117/00

1 รางวัล

ถนอมดูแลเส้นผมได้ดีกว่าและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะ

ดูแลเส้นผมเมื่อคุณเป่าแห้งด้วยไดร์เป่าผม 1400 วัตต์ Care &Control ใหม่ อุณหภูมิต่อเนื่องที่อ่อนโยนต่อเส้นผมจากระบบ Thermoprotect ช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของคุณขณะเป่าผม

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ไดร์เป่าผม Care&Protect

ถนอมดูแลเส้นผมได้ดีกว่าและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะ

  • 1400W

  • Salon Essential

  • พับเก็บได้

1400 วัตต์ เป่าผมแห้งรวดเร็วและอ่อนโยน

1400 วัตต์ เป่าผมแห้งรวดเร็วและอ่อนโยน

ไดร์เป่าผมพลังแรง 1400 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา

การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

การตั้งค่าสามแบบเพื่อการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

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