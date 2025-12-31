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HP8117/00
ถนอมดูแลเส้นผมได้ดีกว่าและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะ
ดูแลเส้นผมเมื่อคุณเป่าแห้งด้วยไดร์เป่าผม 1400 วัตต์ Care &Control ใหม่ อุณหภูมิต่อเนื่องที่อ่อนโยนต่อเส้นผมจากระบบ Thermoprotect ช่วยดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของคุณขณะเป่าผม
1400W
Salon Essential
พับเก็บได้
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1400 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 3 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
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