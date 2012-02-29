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ยกเลิกการผลิต

SalonDry Controlไดร์เป่าผม

HP8183/00

4.1

| (42) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เป่าผมและจัดแต่งทรงผมได้ตามต้องการ

ควบคุมการเป่าผมแห้งด้วยไดร์เป่าผม SalonDry Control กำลังไฟระดับมืออาชีพ 2200W นอกจากนี้ยังมีระบบไอออนปรับสภาพเส้นผมที่เพิ่มไอออนมากขึ้นถึง 4 เท่าและสามารถตั้งค่าได้หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่การเป่าแห้งถึงการจัดแต่งสไตล์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ไดร์เป่าผม SalonDry Control

เป่าผมและจัดแต่งทรงผมได้ตามต้องการ

  • 2200 วัตต์

ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2200 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ

ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2200 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ

ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2200 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ปรับสภาพด้วยไอออนที่มีมากขึ้น 4 เท่าเพื่อความเงางามเป็นพิเศษ

ปรับสภาพด้วยไอออนที่มีมากขึ้น 4 เท่าเพื่อความเงางามเป็นพิเศษ

เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเส้นผมด้วยไอออนปรับสภาพเส้นผม ไดร์เป่าผมรุ่นนี้จะปล่อยไอออนประจุลบมากกว่าไดร์เป่าผมทั่วไปถึง 4 เท่า ไอน้ำ พลังไอออนช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์ ปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ผลลัพธ์ที่ได้คือเส้นผมที่เงางาม ไม่ชี้ฟู มาปลดปล่อยความเงางามกันเถอะ!

ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่าย ให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างเต็มที่และจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

42

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

29/02/2012

Singapore

Singapore

Powerful and with many fuctions. User friendly!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

11/01/2012

Singapore

Singapore

Very good hairdryer that does not leave my hair frizzy and keeps the shine

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

16/10/2011

Singapore

Singapore

Nice design & good features. Dry hair faster & softer.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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