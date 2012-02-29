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เป่าผมและจัดแต่งทรงผมได้ตามต้องการ
ควบคุมการเป่าผมแห้งด้วยไดร์เป่าผม SalonDry Control กำลังไฟระดับมืออาชีพ 2200W นอกจากนี้ยังมีระบบไอออนปรับสภาพเส้นผมที่เพิ่มไอออนมากขึ้นถึง 4 เท่าและสามารถตั้งค่าได้หลากหลายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่การเป่าแห้งถึงการจัดแต่งสไตล์
2200 วัตต์
ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2200 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเส้นผมด้วยไอออนปรับสภาพเส้นผม ไดร์เป่าผมรุ่นนี้จะปล่อยไอออนประจุลบมากกว่าไดร์เป่าผมทั่วไปถึง 4 เท่า ไอน้ำ พลังไอออนช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์ ปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ผลลัพธ์ที่ได้คือเส้นผมที่เงางาม ไม่ชี้ฟู มาปลดปล่อยความเงางามกันเถอะ!
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่าย ให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างเต็มที่และจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
4.1
จาก 5
42
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Ava_YanLiu
29/02/2012
Singapore
Powerful and with many fuctions. User friendly!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Tze_HerYing
11/01/2012
Singapore
Very good hairdryer that does not leave my hair frizzy and keeps the shine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Siew_MeiFong
16/10/2011
Singapore
Nice design & good features. Dry hair faster & softer.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer