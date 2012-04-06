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แต่งผมและถนอมเส้นผมดั่งมืออาชีพ
SalonDry Pro พลังแรง 1600W ให้พลังการเป่าผมแห้งระดับมืออาชีพ แต่งผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการพร้อมการถนอมเส้นผม
SalonShine Care
ไดร์เป่าผมพลังแรง 1600 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน
เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD+) ขั้นสูงของ Philips คือ ไดร์เป่าผมของคุณจะให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงแม้ว่าจะตั้งอุณหภูมิสูง และป้องกันผมแห้งเสียแตกปลาย เทคโนโลยีนี้จึงเพิ่มความปกป้องเส้นผมให้เส้นผมของคุณเงางามและมีสุขภาพดี
3.9
จาก 5
38
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Kian_PengGoh
06/04/2012
Singapore
Never knew that you could have cool air from a hair dryer.; Very easy to operate. What I like most is the temperature control beside the fan speed control which are built and well placed so that you would not accidentally switch to another fan speed or temperature setting. Great for travel too! Good value for money.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer
MadhuUppal
29/01/2012
Singapore
Excellent product.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer
Lye_HuatLim
30/10/2011
Singapore
It's not too small yet powerful with 1600W.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer
EHD+ เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดสิทธิบัตร