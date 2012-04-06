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ยกเลิกการผลิต

ไดร์เป่าผม

HP8201

3.9

| (38) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

แต่งผมและถนอมเส้นผมดั่งมืออาชีพ

SalonDry Pro พลังแรง 1600W ให้พลังการเป่าผมแห้งระดับมืออาชีพ แต่งผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการพร้อมการถนอมเส้นผม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

SalonShine Care

แต่งผมและถนอมเส้นผมดั่งมืออาชีพ

  • SalonShine Care

ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย

ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย

1600 วัตต์ เพื่อผมแห้งอย่างอ่อนโยน

1600 วัตต์ เพื่อผมแห้งอย่างอ่อนโยน

ไดร์เป่าผมพลังแรง 1600 วัตต์ ให้ลมเป่าประสิทธิภาพสูงและการเป่าผมแห้งอย่างอ่อนโยน เพื่อผมสวยทุกๆ วัน

เทคโนโลยีกระจายความร้อน (EHD+) ปกป้องและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม

เทคโนโลยีกระจายความร้อน (EHD+) ปกป้องและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผม

เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD+) ขั้นสูงของ Philips คือ ไดร์เป่าผมของคุณจะให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงแม้ว่าจะตั้งอุณหภูมิสูง และป้องกันผมแห้งเสียแตกปลาย เทคโนโลยีนี้จึงเพิ่มความปกป้องเส้นผมให้เส้นผมของคุณเงางามและมีสุขภาพดี

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ความคิดเห็น

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3.9

จาก 5

38

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1

06/04/2012

Singapore

Singapore

Never knew that you could have cool air from a hair dryer.; Very easy to operate. What I like most is the temperature control beside the fan speed control which are built and well placed so that you would not accidentally switch to another fan speed or temperature setting. Great for travel too! Good value for money.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer

29/01/2012

Singapore

Singapore

Excellent product.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer

30/10/2011

Singapore

Singapore

It's not too small yet powerful with 1600W.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8201 Hairdryer

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. EHD+ เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดสิทธิบัตร