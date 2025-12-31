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HP8213/00
ผมเงางามเป็นพิเศษและการปกป้องที่ดีที่สุด*
ไดร์เป่าผม Shine and Protect พลังแรง 1600 วัตต์ ให้พลังการเป่าผมแห้งระดับมืออาชีพ แต่งผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการพร้อมการถนอมเส้นผม
1600W
ปล่อยไอออนเพิ่ม 2X** ป้องกันไฟฟ้าสถิตอย่างได้ผล การปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อเส้นผมเงางามไม่ชี้ฟู
เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD) ขั้นสูงของ Philips คือการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงด้วยช่องอากาศของไดร์เป่าผมที่โดดเด่น - แม้ที่อุณหภูมิสูง - เพื่อป้องกันผมแห้งเสียหรือแตกปลาย ทำให้เส้นผมได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากความร้อนที่สูงเกินไป และทำให้เส้นผมมีสุขภาพดีและเงางาม
ThermoProtect ตั้งค่าอุณหภูมิการปกป้องเส้นผมคงที่ ช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้รวดเร็วโดยผมไม่แห้งเกินไป เป็นการรักษาระดับความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผม สำหรับเส้นผมที่ดูสวยเงางามสุขภาพดี
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เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips รุ่น HP8200 ก่อนหน้านี้
เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips HP8210