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ยกเลิกการผลิต

Shine & Protectไดร์เป่าผม

HP8213/00

ผมเงางามเป็นพิเศษและการปกป้องที่ดีที่สุด*

ไดร์เป่าผม Shine and Protect พลังแรง 1600 วัตต์ ให้พลังการเป่าผมแห้งระดับมืออาชีพ แต่งผมได้ตามสไตล์ที่ต้องการพร้อมการถนอมเส้นผม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผมเงางามเป็นพิเศษและการปกป้องที่ดีที่สุด*

  • 1600W

Ionic Care เพิ่มพลัง 2 เท่า

Ionic Care เพิ่มพลัง 2 เท่า

ปล่อยไอออนเพิ่ม 2X** ป้องกันไฟฟ้าสถิตอย่างได้ผล การปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อเส้นผมเงางามไม่ชี้ฟู

ลดการเกิดความร้อนสูงเกินไปด้วยเทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง

ลดการเกิดความร้อนสูงเกินไปด้วยเทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง

เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD) ขั้นสูงของ Philips คือการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงด้วยช่องอากาศของไดร์เป่าผมที่โดดเด่น - แม้ที่อุณหภูมิสูง - เพื่อป้องกันผมแห้งเสียหรือแตกปลาย ทำให้เส้นผมได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากความร้อนที่สูงเกินไป และทำให้เส้นผมมีสุขภาพดีและเงางาม

การปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect)

การปกป้องจากความร้อน (ThermoProtect)

ThermoProtect ตั้งค่าอุณหภูมิการปกป้องเส้นผมคงที่ ช่วยให้คุณเป่าผมแห้งได้รวดเร็วโดยผมไม่แห้งเกินไป เป็นการรักษาระดับความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผม สำหรับเส้นผมที่ดูสวยเงางามสุขภาพดี

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips รุ่น HP8200 ก่อนหน้านี้

  2. เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips HP8210