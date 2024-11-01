HP8230/00
เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect
ปกป้องผมของคุณไปพร้อมๆ กับการเป่าผมให้แห้งอย่างรวดเร็ว ระดับความเร็วและอุณหภูมิที่มีให้เลือกหลายระดับเพื่อการเป่าแห้งที่คุณต้องการหรือเลือก ThermoProtect เพื่อการเป่าแห้งอย่างรวดเร็วด้วยอุณหภูมิที่อ่อนโยนต่อผมของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา
ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2100 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์
ให้การจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายเงางาม ด้วยหัวเป่า Slim Styling ที่ให้การจัดแต่งได้ดั่งใจ
ใช้งานสะดวก ด้วยความยาวสายไฟ 1.8 ม.
ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม
ที่กรองอากาศแบบถอดได้ของไดร์เป่าผมทำให้บำรุงรักษาได้ง่าย เพียงดึงออกเบาๆ เพื่อทำความสะอาด การทำเช่นนี้เป็นประจำจะป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและเส้นผมที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของไดร์เป่าผม
น้ำหนักและขนาด
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
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