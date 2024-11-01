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  • เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect

    ThermoProtect Ionic ไดร์เป่าผม

    HP8233/00

    เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect

    ปกป้องเส้นผมพร้อมผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่รวดเร็ว ไดร์เป่าผมรุ่นนี้ตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิได้หลายระดับ โดดเด่นด้วย ThermoProtect เพื่อให้เส้นผมแห้งอย่างรวดเร็วโดยมีอุณหภูมิต่อเนื่อง อ่อนโยนต่อเส้นผม Ionic Care และ TurboBoost

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    ThermoProtect Ionic ไดร์เป่าผม

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    เป่าผมแห้งได้รวดเร็วที่อุณหภูมิต่ำด้วย ThermoProtect

    พร้อมหัวเป่ากระจายลมนวดศีรษะและหัวเป่าปากแคบ 11 มม.

    • 2200 วัตต์
    • การตั้งค่า ThermoProtect
    • มีหัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวด
    • การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออน
    สวยงามเหมาะกับผู้หญิง โดดเด่นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงาน

    สวยงามเหมาะกับผู้หญิง โดดเด่นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงาน

    ไดร์เป่าผมนี้แฝงไปด้วยการออกแบบที่ทันสมัยแลดูสวยงาม ความโค้งมนที่อ่อนโยนและรูปทรงเรียวยาวสื่อถึงความเป็นหญิง ขณะที่ความใส่ใจในรายละเอียด วัสดุและชิ้นงานคุณภาพสูงสื่อถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา

    ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2200 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ

    ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 2200 วัตต์ สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพ

    ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพกำลังไฟ 2200 วัตต์ให้พลังลมเป่าแรง ด้วยการทำงานที่ผสานกันระหว่างกำลังไฟและการตั้งค่าความแรง ทำให้เป่าผมแห้งและจัดแต่งทรงเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

    ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

    ระบบปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่หยิกฟู

    ให้การดูแลเส้นผมของคุณทันทีโดยการปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน ไดร์จะปล่อยไอออนประจุลบเพื่อขจัดไฟฟ้าสถิต ปรับสภาพเส้นผม และปรับผิวชั้นนอกของเส้นผมให้เรียบเพื่อเพิ่มความเงางาม ผลที่ได้คือเส้นผมที่เรียบสลวย ไม่ชี้ฟู เป็นประกายงดงาม

    ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

    ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    พลังเทอร์โบเพื่อเป่าผมให้แห้งไวเป็นพิเศษ

    พลังเทอร์โบเพื่อเป่าผมให้แห้งไวเป็นพิเศษ

    พลังเทอร์โบช่วยเพิ่มปริมาณอากาศไหลเวียน เพื่อให้เส้นผมแห้งเร็วยิ่งขึ้น

    ทำให้ผมมีน้ำหนักและเป็นลอนสวยพร้อมการนวดหนังศีรษะอย่างอ่อนโยน

    ทำให้ผมมีน้ำหนักและเป็นลอนสวยพร้อมการนวดหนังศีรษะอย่างอ่อนโยน

    หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวดแบบอสมมาตร มีการออกแบบแบบอสมมาตรอันโดดเด่น ที่โค้งมนตามรูปศีรษะ ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น หัวเป่ากระจายลมจะเป่ากระจายลมอย่างทั่วถึง เป่าแห้งเส้นผมอย่างมีสุขภาพ เพิ่มน้ำหนักให้เส้นผมและลดการหยิกฟู ขณะที่เพิ่มการนวดเพื่อช่วยกระตุ้นหนังศีรษะและปรับปรุงสุขภาพเส้นผม เพื่อผลที่ดีที่สุด ให้เป่าใกล้บริเวณกลางศีรษะและโคนผม อุปกรณ์นวดของหัวเป่ากระจายลมจะเพิ่มน้ำหนักเส้นผม ความอิ่มตัวและรูปลอนผมที่สวยงาม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์

    สายไฟ 1.8 ม.

    สายไฟ 1.8 ม.

    ใช้งานสะดวก ด้วยความยาวสายไฟ 1.8 ม.

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ที่แขวนง่ายต่อการจัดเก็บเพื่อความสะดวก

    ห่วงยางสำหรับแขวนที่อยู่บริเวณฐานของด้ามจับ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บทั้งที่บ้านหรือที่โรงแรม

    ที่กรองอากาศแบบถอดได้ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ที่กรองอากาศแบบถอดได้ทำให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ที่กรองอากาศแบบถอดได้ของไดร์เป่าผมทำให้บำรุงรักษาได้ง่าย เพียงดึงออกเบาๆ เพื่อทำความสะอาด การทำเช่นนี้เป็นประจำจะป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและเส้นผมที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของไดร์เป่าผม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดกล่อง A-box
      • ความยาว = 63 ซม.
      • ความกว้าง = 35 ซม.
      • ความสูง = 25 ซม.
      น้ำหนักกล่อง A-Box
      6.3 กก.
      ขนาดกล่อง F-Box
      • ความหนา = 11 ซม.
      • ความสูง = 23 ซม.
      • ความกว้าง = 31 ซม.
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      • ความกว้าง = 22 ซม.
      • ความสูง = 31 ซม.
      • ความยาว = 10 ซม.
      น้ำหนักกล่อง F-Box
      1 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมแพ็ค)
      0.6 กก.

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      สี/การตกแต่ง
      สีดำเคลือบมัน & สีม่วงไล่ระดับ
      กำลังไฟ
      2200  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ขนาดวัตต์
      2200  วัตต์
      ความถี่
      50-60  เฮิร์ตซ์
      มอเตอร์
      มอเตอร์ DC
      วัสดุตัวเครื่อง
      PC

    • คุณสมบัติ

      ด้ามจับสามารถพับเก็บได้
      ไม่มี
      เคลือบด้วยเซรามิค
      อุปกรณ์เซรามิค
      ลมเป่าเย็น
      ผ่านการรับรอง
      หัวเป่ากระจายลม
      หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวด
      ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบ
      ไม่มี
      กระเป๋าพกพา
      ไม่มี
      การปรับสภาพด้วยไอออน
      ผ่านการรับรอง
      ห่วงสำหรับแขวน
      ผ่านการรับรอง
      จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อ
      2
      หัวเป่า / หัวเป่ากระจายลมพร้อมการนวด
      หัวเป่าปากแคบ 11 มม.
      พลังเทอร์โบ
      ผ่านการรับรอง

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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