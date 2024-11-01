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  • การปกป้องที่มากกว่าเพื่อให้เส้นผมเงางาม สุขภาพดี การปกป้องที่มากกว่าเพื่อให้เส้นผมเงางาม สุขภาพดี การปกป้องที่มากกว่าเพื่อให้เส้นผมเงางาม สุขภาพดี

    DryCare Prestige ไดร์เป่าผม

    HP8260/00

    การปกป้องที่มากกว่าเพื่อให้เส้นผมเงางาม สุขภาพดี

    ไดร์เป่าผม Philips ProCare ช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้สัมผัสความร้อนสูงเกินไปด้วยเทคโนโลยี EHD™ หัวกระจายลมที่ออกแบบเป็นพิเศษช่วยกระจายความร้อนได้อ่อนโยนต่อเส้นผมมากขึ้น และไม่ให้เกิดอุณหภูมิที่ทำลายเส้นผมและหนังศีรษะ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,490.00

    DryCare Prestige ไดร์เป่าผม

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    การปกป้องที่มากกว่าเพื่อให้เส้นผมเงางาม สุขภาพดี

    ไดร์เป่าผมสำหรับการดูแลเส้นผมอย่างถนอมที่สุด

    • การกระจายความร้อนทั่วถึง
    • 2300 วัตต์
    • ThermoProtect Ionic
    • หัวเป่ากระจายลม
    ลดการเกิดความร้อนสูงเกินไปด้วยเทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง

    ลดการเกิดความร้อนสูงเกินไปด้วยเทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง

    เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD) ขั้นสูงของ Philips คือการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงด้วยช่องอากาศของไดร์เป่าผมที่โดดเด่น - แม้ที่อุณหภูมิสูง - เพื่อป้องกันผมแห้งเสียหรือแตกปลาย ทำให้เส้นผมได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากความร้อนที่สูงเกินไป และทำให้เส้นผมมีสุขภาพดีและเงางาม

    ตั้งค่าอุณหภูมิการเป่าผมแห้งที่ดีที่สุดด้วย ThermoProtect

    ตั้งค่าอุณหภูมิการเป่าผมแห้งที่ดีที่สุดด้วย ThermoProtect

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

    การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยอุปกรณ์เซรามิค ให้ความร้อนระยะไกล

    ถนอมดูแลมากขึ้นโดยอุปกรณ์เซรามิค ให้ความร้อนระยะไกล

    เซรามิคจะช่วยให้ความร้อนอินฟราเรดระยะไกล ให้ความร้อนสัมผัสกับเส้นผมอย่างอ่อนโยนในระดับที่เหมาะสม จึงทำให้เส้นผมแห้งจากภายในและป้องกันไม่ให้เส้นผมแห้งเกินไป ช่วยให้จัดแต่งทรงผมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    ให้ผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่สมบูรณ์แบบด้วยหัวเป่า Slim styling

    ให้ผลลัพธ์การจัดแต่งทรงที่สมบูรณ์แบบด้วยหัวเป่า Slim styling

    ให้การจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายเงางาม ด้วยหัวเป่า Slim Styling ที่ให้การจัดแต่งได้ดั่งใจ

    หัวเป่ากระจายลมขนาดใหญ่ เพื่อเส้นผมเป็นลอนและสปริงสวยยิ่งขึ้น

    หัวเป่ากระจายลมขนาดใหญ่ เพื่อเส้นผมเป็นลอนและสปริงสวยยิ่งขึ้น

    หัวเป่ากระจายลมเป่าผมแห้งพร้อมรักษาสภาพเส้นผม ลดการชี้ฟู และเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมโดยการกระจายลมเป่าไปอย่างทั่วถึง ทำให้เส้นผมหนามีน้ำหนัก โดยเฉพาะเมื่อเป่าบริเวณกลางศีรษะและบริเวณโคนผม ทั้งยังแต่งผมลอนให้สปริงตัวสวยได้อีกด้วย

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์

    ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

    ตั้งค่าความเร็วได้หกระดับ และสามารถปรับอุณหภูมิได้เพื่อการควบคุมเต็มรูปแบบ

    ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      2.5  ม.
      สี/การตกแต่ง
      สีม่วง
      ขนาดวัตต์
      2300  วัตต์

    • คุณสมบัติ

      เคลือบด้วยเซรามิค
      ใช่
      ลมเป่าเย็น
      ใช่
      ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบ
      ไม่มี
      ห่วงสำหรับแขวน
      ใช่
      การปรับสภาพด้วยไอออน
      ใช่

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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