HP8260/00
การปกป้องที่มากกว่าเพื่อให้เส้นผมเงางาม สุขภาพดี
ไดร์เป่าผม Philips ProCare ช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้สัมผัสความร้อนสูงเกินไปด้วยเทคโนโลยี EHD™ หัวกระจายลมที่ออกแบบเป็นพิเศษช่วยกระจายความร้อนได้อ่อนโยนต่อเส้นผมมากขึ้น และไม่ให้เกิดอุณหภูมิที่ทำลายเส้นผมและหนังศีรษะดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยีการกระจายความร้อนทั่วถึง (EHD) ขั้นสูงของ Philips คือการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงด้วยช่องอากาศของไดร์เป่าผมที่โดดเด่น - แม้ที่อุณหภูมิสูง - เพื่อป้องกันผมแห้งเสียหรือแตกปลาย ทำให้เส้นผมได้รับการปกป้องเป็นอย่างดีจากความร้อนที่สูงเกินไป และทำให้เส้นผมมีสุขภาพดีและเงางาม
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมได้ดีเยี่ยม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณจะเห็นผลได้แบบทันตา
การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม
เซรามิคจะช่วยให้ความร้อนอินฟราเรดระยะไกล ให้ความร้อนสัมผัสกับเส้นผมอย่างอ่อนโยนในระดับที่เหมาะสม จึงทำให้เส้นผมแห้งจากภายในและป้องกันไม่ให้เส้นผมแห้งเกินไป ช่วยให้จัดแต่งทรงผมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ให้การจัดแต่งทรงผมที่สมบูรณ์แบบเพื่อเส้นผมที่เปล่งประกายเงางาม ด้วยหัวเป่า Slim Styling ที่ให้การจัดแต่งได้ดั่งใจ
หัวเป่ากระจายลมเป่าผมแห้งพร้อมรักษาสภาพเส้นผม ลดการชี้ฟู และเพิ่มน้ำหนักแก่เส้นผมโดยการกระจายลมเป่าไปอย่างทั่วถึง ทำให้เส้นผมหนามีน้ำหนัก โดยเฉพาะเมื่อเป่าบริเวณกลางศีรษะและบริเวณโคนผม ทั้งยังแต่งผมลอนให้สปริงตัวสวยได้อีกด้วย
ฟังก์ชันที่มืออาชีพต้องมีสำหรับการจัดแต่งทรงผม ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการแต่งสไตล์
ปรับความร้อนและความเร็วที่ต้องการได้ง่ายให้คุณจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ พร้อมการตั้งค่าได้ถึง 6 แบบเพื่อให้ควบคุมการใช้งานและจัดแต่งทรงผมได้อย่างแม่นยำ
ข้อมูลทางเทคนิค
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