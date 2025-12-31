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ยกเลิกการผลิต

ไดร์เป่าผม

HP8270/00

เป่าผมแห้งอย่างมีสุขภาพดีขึ้นด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์

ไดร์เป่าผม Philips ActiveCare โดดเด่นด้วย TempPrecision™ Sensor ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ โดยจะวัดอุณหภูมิเส้นผมและจะลดอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติเมื่อเส้นผมเริ่มแห้ง ผมจึงสวยสุขภาพดี คงความชุ่มชื่น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เป่าผมแห้งพร้อมถนอมเส้นผม

เป่าผมแห้งอย่างมีสุขภาพดีขึ้นด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์

  • 2300 วัตต์

  • เซนเซอร์ TempPrecision

  • การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออน

  • ความเร็ว 6 ระดับ/ การตั้งค่าอุณหภูมิ

ปกป้องเส้นผมจากการเป่าผมแห้งมากเกินไปได้ 100% ด้วย TemPrecision

ปกป้องเส้นผมจากการเป่าผมแห้งมากเกินไปได้ 100% ด้วย TemPrecision

TempPrecision™ Sensor ที่โดดเด่นจะวัดอุณหภูมิของเส้นผมขณะเป่าแห้ง และจะลดอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติเมื่อเส้นผมเริ่มแห้ง ความชุ่มชื้นจึงคงอยู่ในเส้นผม ทำให้แลดูสวยสุขภาพดีเปล่งประกายเงางาม ไฟ LED ด้านบนไดร์เป่าผมจะสว่างขึ้นเมื่อเซนเซอร์เริ่มทำงาน

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยอุปกรณ์เซรามิค ให้ความร้อนระยะไกล

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยอุปกรณ์เซรามิค ให้ความร้อนระยะไกล

เซรามิคจะช่วยให้ความร้อนอินฟราเรดระยะไกล ให้ความร้อนสัมผัสกับเส้นผมอย่างอ่อนโยนในระดับที่เหมาะสม จึงทำให้เส้นผมแห้งจากภายในและป้องกันไม่ให้เส้นผมแห้งเกินไป ช่วยให้จัดแต่งทรงผมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

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