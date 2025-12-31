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HP8270/00
เป่าผมแห้งอย่างมีสุขภาพดีขึ้นด้วยนวัตกรรมเซนเซอร์
ไดร์เป่าผม Philips ActiveCare โดดเด่นด้วย TempPrecision™ Sensor ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ โดยจะวัดอุณหภูมิเส้นผมและจะลดอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติเมื่อเส้นผมเริ่มแห้ง ผมจึงสวยสุขภาพดี คงความชุ่มชื่น
2300 วัตต์
เซนเซอร์ TempPrecision
การถนอมดูแลโดยปล่อยประจุไอออน
ความเร็ว 6 ระดับ/ การตั้งค่าอุณหภูมิ
TempPrecision™ Sensor ที่โดดเด่นจะวัดอุณหภูมิของเส้นผมขณะเป่าแห้ง และจะลดอุณหภูมิลงโดยอัตโนมัติเมื่อเส้นผมเริ่มแห้ง ความชุ่มชื้นจึงคงอยู่ในเส้นผม ทำให้แลดูสวยสุขภาพดีเปล่งประกายเงางาม ไฟ LED ด้านบนไดร์เป่าผมจะสว่างขึ้นเมื่อเซนเซอร์เริ่มทำงาน
การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนจะช่วยให้ผมแห้งพร้อมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิตย์รอบเส้นผม พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผม ทำให้เส้นผมเรียบ ไม่หยิกฟูและดูเงางาม
เซรามิคจะช่วยให้ความร้อนอินฟราเรดระยะไกล ให้ความร้อนสัมผัสกับเส้นผมอย่างอ่อนโยนในระดับที่เหมาะสม จึงทำให้เส้นผมแห้งจากภายในและป้องกันไม่ให้เส้นผมแห้งเกินไป ช่วยให้จัดแต่งทรงผมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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