HP8280/00
กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในเส้นผมเพื่อผมที่เป็นประกายเงางาม
ไดร์เป่าผม MoistureProtect มีเซนเซอร์อินฟราเรดซึ่งจะคอยวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเป่าผมของคุณและรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเอาไว้ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยี MoistureProtect อินฟราเรดที่ล้ำหน้าอย่างแท้จริงซึ่งจะคอยตรวจสอบและเปลี่ยนอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของเส้นผมของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยเซนเซอร์อัจฉริยะนี้จะวัดอุณหภูมิพื้นผิวของเส้นผมของคุณถึง 4000 ครั้งในการเป่าผมแต่ละรอบ และจะปรับความร้อนให้พอเหมาะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นและป้องกันความเสียหายต่อผิวชั้นนอกของเส้นผม ด้วยการดูแลรักษาความชุ่มชื้นเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้เส้นผมของคุณดูเงางามและนุ่มนวล คุณสามารถเปิด/ปิดการทำงานของเซนเซอร์ได้ตามที่คุณต้องการ
การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกชี้ฟู
ตั้งค่าและควบคุมระดับความร้อนและความเร็วได้ง่าย เพื่อจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ เลือกจากความร้อน 3 ระดับและความเร็ว 2 ระดับสำหรับการควบคุมสมบูรณ์แบบ ไดร์ผมและจัดแต่งทรงได้ตามต้องการ
ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการจัดแต่งทรงผม
ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดในการวินิจฉัยเส้นผมของคุณ แล้วปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติ
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมที่เหมาะสม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณสามารถเห็นผลได้แบบทันตา
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด