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  • กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในเส้นผมเพื่อผมที่เป็นประกายเงางาม กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในเส้นผมเพื่อผมที่เป็นประกายเงางาม กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในเส้นผมเพื่อผมที่เป็นประกายเงางาม

    DryCare Prestige ไดร์เป่าผม MoistureProtect

    HP8280/00

    กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในเส้นผมเพื่อผมที่เป็นประกายเงางาม

    ไดร์เป่าผม MoistureProtect มีเซนเซอร์อินฟราเรดซึ่งจะคอยวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเป่าผมของคุณและรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเอาไว้

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,990.00

    DryCare Prestige ไดร์เป่าผม MoistureProtect

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    กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในเส้นผมเพื่อผมที่เป็นประกายเงางาม

    การกักเก็บความชุ่มชื้นที่เหนือชั้น ประกายเงางามและความนุ่มลื่น

    • เซนเซอร์ MoistureProtect
    • 2300 วัตต์
    • การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
    • ลมเป่าเย็น
    เซนเซอร์ MoistureProtect

    เซนเซอร์ MoistureProtect

    เทคโนโลยี MoistureProtect อินฟราเรดที่ล้ำหน้าอย่างแท้จริงซึ่งจะคอยตรวจสอบและเปลี่ยนอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของเส้นผมของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยเซนเซอร์อัจฉริยะนี้จะวัดอุณหภูมิพื้นผิวของเส้นผมของคุณถึง 4000 ครั้งในการเป่าผมแต่ละรอบ และจะปรับความร้อนให้พอเหมาะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นและป้องกันความเสียหายต่อผิวชั้นนอกของเส้นผม ด้วยการดูแลรักษาความชุ่มชื้นเต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้เส้นผมของคุณดูเงางามและนุ่มนวล คุณสามารถเปิด/ปิดการทำงานของเซนเซอร์ได้ตามที่คุณต้องการ

    การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อเส้นผมเงางามไม่ชี้ฟู

    การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออนป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อเส้นผมเงางามไม่ชี้ฟู

    การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกชี้ฟู

    การตั้งค่าความร้อนและความเร็วหกระดับเพื่อการควบคุมครบวงจร

    การตั้งค่าความร้อนและความเร็วหกระดับเพื่อการควบคุมครบวงจร

    ตั้งค่าและควบคุมระดับความร้อนและความเร็วได้ง่าย เพื่อจัดแต่งทรงผมได้สวยสมบูรณ์แบบ เลือกจากความร้อน 3 ระดับและความเร็ว 2 ระดับสำหรับการควบคุมสมบูรณ์แบบ ไดร์ผมและจัดแต่งทรงได้ตามต้องการ

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรงผม

    ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายและการจัดแต่งทรงผม

    รักษาความชุ่มชื้นได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเซนเซอร์เฉพาะตัว

    ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดในการวินิจฉัยเส้นผมของคุณ แล้วปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาโมเลกุลน้ำตามธรรมชาติ

    ปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ให้อุณหภูมิในการเป่าผมที่เหมาะสม และเสริมด้วยการปกป้องเส้นผมจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไป ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศกำลังสูง คุณสามารถเห็นผลได้แบบทันตา

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวเป่าปากแคบ
      หัวเป่ากระจายลม

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      2.5 เมตร
      ขนาดวัตต์
      2100-2300  วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      มอเตอร์
      DC
      ใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ระบบ
      ไม่มี

    • คุณสมบัติ

      การตั้งค่าอุณหภูมิ 6 ระดับ
      มี
      ลมเป่าเย็น
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      มี
      เทคโนโลยี MoistureProtect
      มี

    Badge-D2C

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