HP8281/00
ปกป้องผมสวยทั้งภายในและภายนอก
ไดร์เป่าผม MoistureProtect มีเซนเซอร์อินฟราเรดซึ่งจะคอยวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเป่าผมของคุณและรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเอาไว้ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยี MoistureProtect ควบคุมและปรับอุณหภูมิเพื่อดูแลเส้นผมให้เงางามพร้อมรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติไว้ ปกป้องเส้นผมของคุณจากความร้อนที่เกินไปได้ด้วยระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ผมสวยๆ ของคุณจึงได้รับการปกป้องทั้งภายในและภายนอก
เซนเซอร์อินฟาเรด MoistureProtect จะคอยตรวจจับและปรับอุณหภูมิการเป่าให้เหมาะกับเส้นผมของคุณที่สุด ซึ่งเซนเซอร์อัจฉริยะตัวนี้จะประเมินอุณหภูมิเส้นผมของคุณในขณะที่กำลังเป่าแห้งเพื่อปกป้องหนังศีรษะและรักษาความชุ่มชื้น เพราะเมื่อไม่สูญเสียความชุ่มชื้น เส้นผมของคุณก็จะนุ่ม เงางาม และแข็งแรงกว่าเดิม โดยคุณสามารถเปิดหรือปิดเซนเซอร์ตัวนี้ได้เองตามความต้องการ
การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ช่วยรับประกันว่าเส้นผมของคุณจะได้สัมผัสกับอุณหภูมิการเป่าแห้งที่ตอบโจทย์ที่สุด การเป่าแห้งที่ทรงพลังแต่อ่อนโยนนี้จะมอบผลลัพธ์ที่คุณต้องพึงพอใจ
ให้คุณควบคุมด้วยการตั้งค่าความร้อนและความเร็วถึงหกระดับ ลมเป่าที่นุ่มนวลและมีความร้อนสูงจากหัวเป่ากระจายลมจะช่วยสร้างลอนผมที่สวยเด้ง มีความสุขกับผมเรียบลื่นได้เร็วขึ้นด้วยลมเป่าพลังแรงที่มีความร้อนสูง
ปุ่มลมเป่าเย็น (CoolShot) ให้ลมเป่าเย็นพลังแรง สามารถใช้ในการแต่งทรงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจัดทรงได้ เพราะลมเย็นสามารถล็อคทรงผมของคุณให้อยู่ได้นานยิ่งกว่าเดิม
ไดร์เป่าผมระดับมืออาชีพ 2300 วัตต์เครื่องนี้มาพร้อมการตั้งค่าความร้อนและความเร็วถึงหกระดับ การทํางานที่ผสานระหว่างความแรง ความเร็ว และเทคโนโลยีทําให้คุณสามารถเป่าผมและจัดแต่งทรงได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และอ่อนโยนขึ้น
การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์
คุณสมบัติ
บริการ
เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม
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