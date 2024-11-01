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  • ปกป้องผมสวยทั้งภายในและภายนอก ปกป้องผมสวยทั้งภายในและภายนอก ปกป้องผมสวยทั้งภายในและภายนอก

    DryCare Prestige ไดร์เป่าผม MoistureProtect

    HP8281/00

    ปกป้องผมสวยทั้งภายในและภายนอก

    ไดร์เป่าผม MoistureProtect มีเซนเซอร์อินฟราเรดซึ่งจะคอยวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเป่าผมของคุณและรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติเอาไว้

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    DryCare Prestige ไดร์เป่าผม MoistureProtect

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    ปกป้องผมสวยทั้งภายในและภายนอก

    เพิ่มความเงางามและรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผม

    • เทคโนโลยี MoistureProtect
    • พลังเป่าแห้ง 2300 วัตต์
    • ดูแลเส้นผมด้วยไอออนเพื่อผมเงางาม
    เทคโนโลยี MoistureProtect รักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผม

    เทคโนโลยี MoistureProtect รักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผม

    เทคโนโลยี MoistureProtect ควบคุมและปรับอุณหภูมิเพื่อดูแลเส้นผมให้เงางามพร้อมรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติไว้ ปกป้องเส้นผมของคุณจากความร้อนที่เกินไปได้ด้วยระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม ผมสวยๆ ของคุณจึงได้รับการปกป้องทั้งภายในและภายนอก

    เซนเซอร์ MoistureProtect อัจฉริยะ

    เซนเซอร์ MoistureProtect อัจฉริยะ

    เซนเซอร์อินฟาเรด MoistureProtect จะคอยตรวจจับและปรับอุณหภูมิการเป่าให้เหมาะกับเส้นผมของคุณที่สุด ซึ่งเซนเซอร์อัจฉริยะตัวนี้จะประเมินอุณหภูมิเส้นผมของคุณในขณะที่กำลังเป่าแห้งเพื่อปกป้องหนังศีรษะและรักษาความชุ่มชื้น เพราะเมื่อไม่สูญเสียความชุ่มชื้น เส้นผมของคุณก็จะนุ่ม เงางาม และแข็งแรงกว่าเดิม โดยคุณสามารถเปิดหรือปิดเซนเซอร์ตัวนี้ได้เองตามความต้องการ

    ThermoProtect ป้องกันไม่ให้เส้นผมของคุณร้อนเกินไป

    ThermoProtect ป้องกันไม่ให้เส้นผมของคุณร้อนเกินไป

    การตั้งค่าอุณหภูมิด้วย ThermoProtect ช่วยรับประกันว่าเส้นผมของคุณจะได้สัมผัสกับอุณหภูมิการเป่าแห้งที่ตอบโจทย์ที่สุด การเป่าแห้งที่ทรงพลังแต่อ่อนโยนนี้จะมอบผลลัพธ์ที่คุณต้องพึงพอใจ

    6 ระดับความร้อนและความเร็วลมเพื่อที่สุดแห่งการควบคุม

    6 ระดับความร้อนและความเร็วลมเพื่อที่สุดแห่งการควบคุม

    ให้คุณควบคุมด้วยการตั้งค่าความร้อนและความเร็วถึงหกระดับ ลมเป่าที่นุ่มนวลและมีความร้อนสูงจากหัวเป่ากระจายลมจะช่วยสร้างลอนผมที่สวยเด้ง มีความสุขกับผมเรียบลื่นได้เร็วขึ้นด้วยลมเป่าพลังแรงที่มีความร้อนสูง

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    การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      เอกสารประกอบ
      • หัวเป่าปากแคบ
      • หัวเป่ากระจายลม

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      2.5 เมตร
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      ความถี่
      ~50-60  เฮิร์ตซ์
      ขนาดวัตต์
      2100-2300  วัตต์
      มอเตอร์
      DC

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาวเพิร์ลไวท์และสีทองโรสโกลด์

    • คุณสมบัติ

      การตั้งค่าความเร็ว/ความร้อน
      6
      ลมเป่าเย็น
      ใช่

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • เทคโนโลยีการดูแลเส้นผม

      การดูแลเส้นผมด้วยไอออน
      ใช่
      เทคโนโลยี MoistureProtect
      ใช่

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