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เส้นผมเรียบตรงสวยง่ายพร้อมความเงางามจากประจุไอออน
ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย แผ่นหนีบผมที่ยาวขึ้นของเครื่องหนีบผม Essential Care พร้อมการถนอมดูแลด้วยการปล่อยประจุไอออน ให้คุณยืดเส้นผมให้เหยียดตรงสวยและเงางามได้ดั่งใจปรารถนาเร็วขึ้นและยังอ่อนโยนต่อเส้นผม
แผ่นหนีบผมแบบยาวเคลือบเซรามิค (100 มม.)
ระดับอุณหภูมิแบบมืออาชีพ 210C
การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน
แผ่นยืดขนาดยาวช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า
ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ
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5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
JaOao
25/06/2019
ประเทศไทย
ใช้ดีเกินราคาร้อนเร็ว ผมเงางาม
ใช้ง่ายดีเกินราคาคุ้มมาก สะดวกรวดเร็ว ได้ทรงตามต้องการดีเยี่ยม
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8320/00 ไอออน Essential Care
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8320/00 ไอออน Essential Care