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ยกเลิกการผลิต

ไอออน Essential Care

HP8320/00

5

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เส้นผมเรียบตรงสวยง่ายพร้อมความเงางามจากประจุไอออน

ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย แผ่นหนีบผมที่ยาวขึ้นของเครื่องหนีบผม Essential Care พร้อมการถนอมดูแลด้วยการปล่อยประจุไอออน ให้คุณยืดเส้นผมให้เหยียดตรงสวยและเงางามได้ดั่งใจปรารถนาเร็วขึ้นและยังอ่อนโยนต่อเส้นผม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยแผ่นหนีบผมยาว 100 มม.

เส้นผมเรียบตรงสวยง่ายพร้อมความเงางามจากประจุไอออน

  • แผ่นหนีบผมแบบยาวเคลือบเซรามิค (100 มม.)

  • ระดับอุณหภูมิแบบมืออาชีพ 210C

  • การปรับสภาพเส้นผมด้วยไอออน

แผ่นยืดขนาดยาวเพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

แผ่นยืดขนาดยาวเพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

แผ่นยืดขนาดยาวช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ถนอมดูแลมากขึ้นโดยการปรับสภาพด้วยไอออนเพื่อให้เส้นผมเงางาม ไม่ชี้ฟู

ให้การดูแลเส้นผมทันทีด้วยไอออน การปล่อยประจุไอออนลบช่วยขจัดไฟฟ้าสถิต พร้อมปรับสภาพเส้นผมและปิดผิวชั้นนอกของเส้นผมเพิ่มความเงางาม ทำให้เส้นผมเรียบ เงางามเป็นประกาย และไม่หยิกฟู

ความร้อนสูงแบบมืออาชีพ 210°C เพื่อเส้นผมสวยสมบูรณ์แบบ

ความร้อนสูงแบบมืออาชีพ 210°C เพื่อเส้นผมสวยสมบูรณ์แบบ

ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปทรงเส้นผมและให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์อย่างที่คุณต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

25/06/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้ดีเกินราคาร้อนเร็ว ผมเงางาม

ใช้ง่ายดีเกินราคาคุ้มมาก สะดวกรวดเร็ว ได้ทรงตามต้องการดีเยี่ยม

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8320/00 ไอออน Essential Care

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HP8320/00 ไอออน Essential Care

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