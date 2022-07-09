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ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
แผ่นทำความร้อนเคลือบเซรามิคทัวร์มาลีนแบบยาวที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อการจัดแต่งทรงที่ง่ายและรวดเร็ว
เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน
แผ่นหนีบผมยาว 100 มม.
อุณหภูมิสำหรับจัดแต่งทรงผม 210°C
แผ่นทำความร้อนเคลือบเซรามิคทัวร์มาลีนเลื่อนผ่านผมของคุณอย่างนุ่มนวลเพื่อผมนุ่มลื่นและไม่หยิกฟู
แผ่นหนีบผมขนาด 100 มม. ยาวขึ้นกว่าเดิมช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้ง่ายดายกว่าเดิมภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า
ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบทรงผมเพื่อให้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ
5.0
จาก 5
3
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
SaSai
09/07/2022
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
การใช้งาน
ร้อนเร็ว และร้อนนานมาก ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก สะดวกสบาย เวลารีบๆ ก็ไม่ต้องรอนาน พกพาไปไหนได้สบายๆ เลย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
Date of Use 2021-06-09
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
Date of Use 2021-06-09
Armodeus
20/03/2019
ประเทศไทย
ร้อนไว ร้อนดี
ให้ความร้อนดีครับ ร้อนเร็วด้วย ไม่กินผม บางยี่ห้อหนีบแล้วดึงผม
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
SukanyaB
07/03/2019
ประเทศไทย
ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกซื้อรุ่นดี มันดีมากจริงๆคะ
ใช้แล้วดีจริง ปกติเป็นคนผมเส้นเล็ก เวลาโดนความร้อนนานไผมจะแห้งชี้ฟู แต่รุ่นนี้ถือว่าผ่าน ของดีที่ทุกคนไม่ควรพลาด
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง