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ทุกรุ่น

  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย
  • ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย

ยกเลิกการผลิต

Essentialที่หนีบผมตรง

HP8321/00

5

| (3) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย

แผ่นทำความร้อนเคลือบเซรามิคทัวร์มาลีนแบบยาวที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อการจัดแต่งทรงที่ง่ายและรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผมนุ่มลื่นเงางามอย่างง่ายดาย

  • เคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน

  • แผ่นหนีบผมยาว 100 มม.

  • อุณหภูมิสำหรับจัดแต่งทรงผม 210°C

แผ่นทำความร้อนเคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน

แผ่นทำความร้อนเคลือบเซรามิคทัวร์มาลีน

แผ่นทำความร้อนเคลือบเซรามิคทัวร์มาลีนเลื่อนผ่านผมของคุณอย่างนุ่มนวลเพื่อผมนุ่มลื่นและไม่หยิกฟู

แผ่นยืดขนาดยาว 100 มม. เพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

แผ่นยืดขนาดยาว 100 มม. เพื่อการยืดเส้นผมได้ง่ายและรวดเร็ว

แผ่นหนีบผมขนาด 100 มม. ยาวขึ้นกว่าเดิมช่วยให้สัมผัสกับเส้นผมได้ดีกว่า และช่วยให้คุณยืดผมตรงได้ง่ายดายกว่าเดิมภายในระยะเวลาที่สั้นกว่า

อุณหภูมิสำหรับจัดแต่งทรง 210°C เพื่อการจัดทรงที่ราบรื่น

อุณหภูมิสำหรับจัดแต่งทรง 210°C เพื่อการจัดทรงที่ราบรื่น

ด้วยอุณหภูมิที่สูงนี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบทรงผมเพื่อให้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

3

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

09/07/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

การใช้งาน

ร้อนเร็ว และร้อนนานมาก ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก สะดวกสบาย เวลารีบๆ ก็ไม่ต้องรอนาน พกพาไปไหนได้สบายๆ เลย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

Date of Use 2021-06-09

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

Date of Use 2021-06-09

20/03/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ร้อนไว ร้อนดี

ให้ความร้อนดีครับ ร้อนเร็วด้วย ไม่กินผม บางยี่ห้อหนีบแล้วดึงผม

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

07/03/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกซื้อรุ่นดี มันดีมากจริงๆคะ

ใช้แล้วดีจริง ปกติเป็นคนผมเส้นเล็ก เวลาโดนความร้อนนานไผมจะแห้งชี้ฟู แต่รุ่นนี้ถือว่าผ่าน ของดีที่ทุกคนไม่ควรพลาด

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Essential HP8321/00 ที่หนีบผมตรง

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